  • پاکستان
بسنت پر بجلی کی بلاتعطل فراہمی کیلئے ایمرجنسی رسپانس ٹیمیں تیار

لاہور(سٹاف رپورٹر)نیشنل گرڈ کمپنی آف پاکستان (این جی سی)نے لاہور میں بسنت کے تہوار کے دوران 6 سے 8 فروری تک بجلی کی بلاتعطل ترسیل کو یقینی بنانے کے لیے جامع اقدامات کرتے ہوئے ہدایات جاری کردیں۔

ڈپٹی منیجنگ ڈائریکٹر(اے ڈی اینڈ ایم)انجینئر رشید اے بھٹو کی ہدایات کی روشنی میں این جی سی کی ایمرجنسی رسپانس ٹیمیں ہمہ وقت دستیاب اور مکمل طور پر تیار رہیں گی۔ تکنیکی عملے ، گاڑیوں اور حفاظتی آلات کی ہمہ وقت دستیابی یقینی بنائی جائے گی جبکہ لاہور میں واقع ٹرانسمیشن لائنز اور گرڈ سٹیشنز کی کڑی نگرانی کی جائے گی تاکہ کسی بھی تکنیکی مسئلے کا بروقت ازالہ کیا جا سکے۔

