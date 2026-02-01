RPO راولپنڈی اور ڈی جی RDA کو تبدیل کر دیا گیا
ریجنل پولیس آفیسر کا اضافی چارج سی پی او، ڈی جی آرڈی اے کا کمشنر کو تفویض بابر سرفراز کوسینٹرل پولیس آفس رپورٹ کرنیکا حکم، کنزیٰ مرتضیٰ ڈی جی آبادتعینات
راولپنڈی (احمد بھٹی) آر پی او راولپنڈی اور ڈی جی آر ڈی اے کو تبدیل کر دیا گیا، ریجنل پولیس آفیسر کا چارج سی پی او خالد ہمدانی اور ڈی جی آر ڈی اے کا کمشنر راولپنڈی کو تفویض کر دیا گیا۔ ریجنل پولیس آفیسر بابر سرفراز الپا کو راولپنڈی سے تبدیل کر کے سینٹرل پولیس آفس رپورٹ کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا اور سی پی او خالد محمود ہمدانی کو آر پی او کا ایڈیشنل چارج دیا گیاہے۔ ادھر پنجاب حکومت نے ڈی جی راولپنڈی ڈویلپمنٹ اتھارٹی کنزیٰ مرتضیٰ کوتبدیل کر کے ڈی جی ایجنسی فار بارانی ایریاڈویلپمنٹ (آباد)تعینات کر دیا، کمشنر راولپنڈی عامر خٹک کو آر ڈی اے کا اضافی چارج تفویض کیا گیا، پنجاب حکومت نے نوٹیفکیشن جاری کردیا۔