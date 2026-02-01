صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

RPO راولپنڈی اور ڈی جی RDA کو تبدیل کر دیا گیا

  • پاکستان
ریجنل پولیس آفیسر کا اضافی چارج سی پی او، ڈی جی آرڈی اے کا کمشنر کو تفویض بابر سرفراز کوسینٹرل پولیس آفس رپورٹ کرنیکا حکم، کنزیٰ مرتضیٰ ڈی جی آبادتعینات

راولپنڈی (احمد بھٹی) آر پی او راولپنڈی اور ڈی جی آر ڈی اے کو تبدیل کر دیا گیا، ریجنل پولیس آفیسر کا چارج سی پی او خالد ہمدانی اور ڈی جی آر ڈی اے کا کمشنر راولپنڈی کو تفویض کر دیا گیا۔ ریجنل پولیس آفیسر بابر سرفراز الپا کو راولپنڈی سے تبدیل کر کے سینٹرل پولیس آفس رپورٹ کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا اور سی پی او خالد محمود ہمدانی کو آر پی او کا ایڈیشنل چارج دیا گیاہے۔ ادھر پنجاب حکومت نے ڈی جی راولپنڈی ڈویلپمنٹ اتھارٹی کنزیٰ مرتضیٰ کوتبدیل کر کے ڈی جی ایجنسی فار بارانی ایریاڈویلپمنٹ (آباد)تعینات کر دیا، کمشنر راولپنڈی عامر خٹک کو آر ڈی اے کا اضافی چارج تفویض کیا گیا، پنجاب حکومت نے نوٹیفکیشن جاری کردیا۔

