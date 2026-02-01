بسنت پر 5 چھٹیاں، پتنگوں ڈور کی فروخت آج سے شروع
لاہور(کرائم رپورٹر)لاہور میں بسنت کیلئے آج سے پتنگوں، گڈوں اور ڈور کی فروخت شروع کردی جائے گی جبکہ پتنگ بازی کی اجازت صرف 3 دن 6،7 اور 8 فروری کو ہوگی جبکہ پنجاب حکومت نے 4 سے 8 فروری تک 5 خصوصی چھٹیوں کا اعلان کر دیا ہے۔
تفصیلات کے مطابق لاہور میں 2246 ٹریڈرز کو خریدو فروخت کی اجازت مل گئی، آج سے پتنگوں ڈوروں کی دکانیں کھولنے کی اجازت ہے اور 8 فروری تک خرید وفروخت کی جاسکے گی، 8 فروری کے بعد پتنگیں بنانے اور بیچنے پر مکمل پابندی ہو گی۔ حکومت نے 5 چھٹیوں کا اعلان کیا ہے، 4 فروری کو شب برات، 5 فروری کو یوم کشمیر اور 6 سے 8 فروری تک بسنت تقریبات کیلئے چھٹیاں دی گئی ہے جس سے شہریوں کو 5میسر آئی ہیں۔ صوبائی حکومت کے اعلان کے مطابق ان تعطیلات کے دوران سکول، کالجز اور سرکاری دفاتر بند رہیں گے تاکہ شہری بسنت کی تقریبات میں شرکت کے ساتھ ساتھ اہلخانہ کے ساتھ وقت گزار سکیں۔