سکیورٹی ادارے بھارتی پراکسیز کا خاتمہ کردینگے :عطاتارڑ
فتنہ الہندوستان نے منظم سازش کے تحت بلوچستان کا امن تباہ کرنے کی کوشش کی گورنر راج کا آئینی آپشن ہر حکومت کو میسر،کوشش ہے کہ نوبت نہ آئے :گفتگو
لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک،نیوزایجنسیاں)وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ فیلڈ مارشل کی قیادت میں جنگ میں پاکستان سے شکست پر بھارت کو سخت تکلیف ہے ، سکیورٹی ادارے بھارتی پراکسیز کا خاتمہ کر کے دم لیں گے ۔لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا حکومت بے عقل موج کے اندر مبتلا ہے ،ان کا کام صرف احتجاج اور اڈیالہ کے باہر بیٹھنا ہے ، انہیں صوبے میں صحت، تعلیم اور انفراسٹرکچر پر توجہ دینے کا بالکل احساس نہیں، یہ ابھی تک خیبر پختونخوا میں کوئی ایک بھی کام نہیں کر سکے ، خیبر پختونخوا حکومت بتائے تیراہ کیلئے دئیے گئے چار ارب روپے کہاں گئے ؟ ،ان کے ترجمان ٹی وی پر بیٹھ کر زبان درازی کرتے ہیں، آؤ پنجاب سے سیکھو، شہباز شریف پنجاب میں وزیر اعلیٰ تھے تو بڑے بڑے پراجیکٹ بنے ، اب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بڑے بڑے کام کررہی ہیں۔
ان کاکہناتھاکہ گورنر راج کا آئینی آپشن ہر حکومت کو میسر ہوتا ہے لیکن کوشش کی جاتی ہے کہ اس کی نوبت نہ آئے ، خیبر پختونخوا حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہئیں۔ وفاقی وزیراطلاعات نے کہاکہ بلوچستان میں فتنہ الہندوستان نے منظم سازش کے تحت بلوچستان کا امن تباہ کرنے کی کوشش کی ،دہشت گردوں کو بھارت سے مدد ملتی ہے ، یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ کس طرح انڈین میڈیا پر بلوچستان بلوچستان کیا جاتا ہے ، بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو پکڑا گیا تو اس کے سارے تانے بانے ہندوستان سے ملے ۔ لاہو ر سے اپنے حلقے میں کارکنوں سے خطا ب میں ان کا کہناتھاکہ عوام کی فلاح و بہبود اور تعمیر و ترقی ہمیشہ سے مسلم لیگ ن کا خاصہ رہا ہے ، ہمیشہ تعمیری سیاست کی ہے ۔