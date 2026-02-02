غزہ جنگ بندی کی اسرائیلی خلاف ورزیاں امن عمل کیلئے خطرہ:دفتر خارجہ:پاکستان سمیت8ممالک کی شد ید مذ مت
ہزار سے زائد فلسطینی شہید اور زخمی، یہ اقدامات کشیدگی میں اضافے کا سبب، امن و استحکام بحالی کی کوششوں کو نقصان پہنچا رہے من کا قیام فلسطینیوں کے حق خودارادیت، ریاستی حیثیت، بین الاقوامی قانون، یو این قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے :مشترکہ بیان
اسلام آباد (وقائع نگار، مانیٹرنگ ڈیسک) پاکستان، مصر، اردن، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا، ترکیہ، سعودی عرب اور قطر کے وزرائے خارجہ نے غزہ میں جنگ بندی کی اسرائیل کی بار بار خلاف ورزیوں کی شدید مذمت کی ہے جن کے نتیجے میں ایک ہزار سے زائد فلسطینی شہید اور زخمی ہو چکے ہیں۔ دفتر خارجہ سے جاری مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ اقدامات کشیدگی میں اضافے کا سبب بن سکتے اور امن و استحکام کی بحالی کی کوششوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ایسے وقت میں جب علاقائی اور بین الاقوامی فریق اجتماعی طور پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے امن منصوبے کا دوسرا مرحلہ آگے بڑھانے اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 2803 پر عملدرآمد کے لیے کام کر رہے ہیں۔
وزرائے خارجہ نے اس بات پر بھی زور دیا کہ جنگ بندی کی یہ مسلسل خلاف ورزیاں سیاسی عمل کیلئے براہ راست خطرہ ہیں اور غزہ کی پٹی میں سکیورٹی اور انسانی بنیادوں پر زیادہ مستحکم مرحلے کی جانب منتقلی کیلئے سازگار ماحول پیدا کرنے کی جاری کوششوں میں رکاوٹ ڈال رہی ہیں۔ انہوں نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے امن منصوبے کے دوسرے مرحلے کی کامیابی یقینی بنانے کیلئے مکمل وابستگی کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ بیان میں تمام فریقوں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ اس نازک مرحلے میں اپنی ذمہ داریاں پوری کریں اور انتہائی تحمل کا مظاہرہ کریں تاکہ جنگ بندی برقرار رکھی جا سکی، ایسے کسی بھی اقدام سے گریز کیا جائے جو موجودہ عمل کو نقصان پہنچا سکتا ہو، اور جلد بحالی و تعمیر نو کا عمل آگے بڑھانے کیلئے سازگار حالات پیدا کیے جا سکیں۔ وزرائے خارجہ نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ ایک منصفانہ اور دیرپا امن کا قیام فلسطینی عوام کے حق خودارادیت اور ریاستی حیثیت کی بنیاد پر، بین الاقوامی قانون، متعلقہ اقوام متحدہ کی قراردادوں اور عرب امن اقدام کے مطابق ہونا چاہیے ۔