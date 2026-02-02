وزیراعلیٰ پنجاب کے پاس وزیراعظم سے زیادہ پاور :نجم سیٹھی
مریم نواز کیلئے وزیراعظم بننے میں کافی وقت لگے گا،اسحاق ڈار بہت اہم ہیں یورپ کا یہاں سٹریٹجک انٹرسٹ نہیں :پروگرام ’’آج کی بات سیٹھی کیساتھ‘‘
لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)سینئر تجزیہ کار نجم سیٹھی نے کہا ہے کہ مجھ سے سوال کئے جاتے ہیں کہ فلاں کو وزیراعظم اور فلاں کو نائب وزیراعظم بنادیا جائے ، کیسا رہے گا؟،ان کیلئے عرض ہے بٹن دبانے سے وزیراعظم اور نائب وزیراعظم کوئی نہیں بنتا، مریم نواز وزیراعلیٰ پنجاب ہیں، پنجاب ایک پورا ملک ہے ، وزیراعلیٰ پنجاب کے پاس جتنی پاور ہے وہ وزیراعظم کے پاس نہیں ، پنجاب ٹریننگ گراؤنڈ ہے اور جو پنجاب چلا سکتا ہے وہ پاکستان چلا سکتا ہے ، نوازشریف، شہباز شریف بھی پنجاب سے شروع ہوئے تھے ،لاجک بھی یہی ہے مریم نواز پنجاب سے شروع ہوں۔دنیا نیوز کے پروگرام ‘‘آج کی بات سیٹھی کے ساتھ’’ میں گفتگو کرتے ہوئے نجم سیٹھی نے مزید کہا کہ پہلی بات یہ ہے کہ مریم نواز ایک اہم سیٹ پر ہے ،ابھی اس کیلئے بڑا وقت پڑا ہے ، الیکشن ہونگے پھر وہ قومی اسمبلی جائے ، وہاں سے وزیراعظم بنے گی۔
اس کیلئے کافی وقت لگے گا ،اسحا ق ڈار کو ڈپٹی پرائم منسٹر اس لئے بنایا گیا کیونکہ ہر جگہ شہباز شریف نہیں پہنچ سکتے ، اس وجہ سے اسحاق ڈار کو وزیر خارجہ اور نائب وزیراعظم کا عہدہ دیا گیا ، ڈار بہت اہم ہیں جب وہ کوئی بات ،معاملے طے کرتے ہیں تو سمجھیں بات ڈن ہو گئی ، اسحاق ڈار نوازشریف اور شہباز شریف کے بہت قریب ہیں ، بڑا اچھا اور سوچا سمجھا فیصلہ تھا کہ ڈار کوڈپٹی پرائم منسٹر بنایا ۔انہوں نے مزید کہا کہ یورپی سوچ رہے ہیں کہ ان کی کوئی 250 ارب ڈالر کی امریکا کو جو ایکسپورٹس تھیں وہ اب تھوڑی بہت انڈیا کی طرف منتقل ہونگی، ہوسکتا ہے بھارت مطالبہ کرے ہمیں پاکستان پر کوئی ایڈوانٹیج دیں،پاکستان کو جو جی ایس پی پلس سٹیٹس ملا ہوا ہے اسکا براہ راست تعلق انسانی حقوق سے ہے ، یورپ کا پاکستان کے ساتھ کوئی سٹریٹجک انٹرسٹ نہیں ، انڈیا کے ساتھ ہے ، تو اب کیا انڈیا ڈیمانڈ کرے گا کہ پاکستان کو جو سپیشل سٹیٹس دیا ہوا ہے اس کو اپ کم کریں، یہ نہیں پتہ یورپ کیسے ری ایکٹ کرتا ہے ۔