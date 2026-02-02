کوٹری:گیدڑ کے حملے میں شیر خوار بچی اور والد شدید زخمی
کوٹری (مانیٹرنگ ڈیسک)نوری آباد میں جوکھیو موڑ کے قریب گیدڑ نے گھر میں گھس کر شیر خوار بچی اور اسکے والد کو شدید زخمی کر دیا۔
ریسکیو حکام کے مطابق گاؤں ولی داد جوکھیو میں واقعہ پیش آیا، جہاں 15 ماہ کی نورالحرم اور والد معلم جوکھیو زخمی ہوئے ، بچی کے چہرے پر گہرے زخم آئے ہیں۔ واقعہ رات کے وقت پیش آیا، جب گھر کے تمام مکین سوئے ہوئے تھے ، دیگر اہل خانہ کے شور مچانے پر گیدڑ بھاگ گیا۔ بچی کو تشویشناک حالت میں ایل ایم یو ہسپتال جامشورو منتقل کر دیا گیا۔ ڈی ایچ او ڈاکٹر پیر غلام حسین کے مطابق متاثرہ افراد کو ڈاگ بائٹ ویکسین کی پہلی ڈوز لگائی گئی ہے ، بچی کا چہرہ متاثر ہے جس کا علاج جاری ہے ۔