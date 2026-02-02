صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پشاور:FCہیڈکوارٹرزحملہ ،سہولت کاربھی افغان نکلے

  • پاکستان
خودکش دھماکوں کی منصوبہ بندی افغانستان میں ہو ئی تھی ،تفتیشی حکام گزشتہ سال نومبر میں ہونیوالے حملہ میں 3جوان شہید،5زخمی ہو گئے تھے

 پشاور(دنیا نیوز)ایف سی ہیڈکوارٹرز پشاور پر خودکش دھماکوں کی تفتیش میں اہم پیشرفت سامنے آئی ہے ، سہولت کار بھی افغان نکلے ۔تفتیشی حکام نے بتایا کہ خودکش بمباروں کے سہولت کاروں کی نشاندہی ہوگئی، واردات میں ملوث سہولت کاروں کا تعلق بھی افغانستان سے  ہے ۔ خودکش دھماکوں کی تمام منصوبہ بندی افغانستان میں ہوئی، واقعہ سے متعلق اہم گرفتاریاں بھی عمل میں لائی گئی ہیں ۔یاد رہے کہ ایف سی ہیڈکوا رٹرز پر حملہ گزشتہ سال 24 نومبر کو ہوا تھا جس میں 3 جوان شہید اور 5 زخمی ہوئے تھے ، تینوں خودکش بمبار افغان شہری تھے جن کے حملہ میں 8 شہری بھی زخمی ہوئے تھے ۔ 

