صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دوران حج وفات پرحاجی کے ورثا کو 20لاکھ معاوضہ دیاجا ئیگا

  • پاکستان
دوران حج وفات پرحاجی کے ورثا کو 20لاکھ معاوضہ دیاجا ئیگا

اسلام آباد (اپنے رپورٹرسے )رواں سال حج محافظ سکیم کے تحت دوران حج حجاز مقدس میں کسی بھی حاجی کی وفات کی صورت میں بیس لاکھ روپے تک لواحقین کو معاوضہ دیا جائے گا جبکہ کسی بھی حادثے میں کوئی اعضا ضائع ہونے پر کم وبیش دس لاکھ دیئے جائیں گے۔

سرکاری سکیم  کے لئے ایک لاکھ 19 ہزار 210 کا کوٹہ مختص ہے ، امسال پرائیویٹ حج ٹور آپریٹرزکی سخت ماینٹرنگ کی جائے گی اورشکایت کی صورت میں بلیک لسٹ کردیا جا ئیگا اور بھاری جرمانہ عائد یاکوٹہ کم کیا جا ئیگا ،عازمین حج کو چوبیس گھنٹے علاج ومعالجہ کی سہولیات فراہم کی جا ئیگی ، ایک ہزار حجاج کیلئے ایک ڈاکٹر اوردوپیرامیڈیکل سٹاف تعینات ہونگے ،سرکاری اور پرائیویٹ سکیم کے عازمین کے لئے حج ٹریننگ لازمی قرار دی گئی ہے ۔ مجموعی طور پر سرکاری اورپرائیویٹ سکیم کے تحت ایک لاکھ 79 ہزار 210 خوش نصیب فریضہ حج کی سعادت حاصل کرینگے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

کمالیہ : پولیس مقابلے میں منشیات فروش ہلاک، ساتھی فرار

کھڈیاں :ساتھی کی مبینہ فائرنگ سے ایک ڈاکو ہلاک ، دوسرا گرفتار

معمولی توتکار پر چاقو کے وار سے 2 لڑکے زخمی

پھولنگر : موٹرسائیکل کی ٹکر سے ایک شخص جاں بحق

لاہور، گوجرہ، قصور، ڈی آئی خان: 4 افراد کی خودکشی

3منشیات فروش گرفتار بڑی مقدار میں شراب برآمد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کالم اور ادب
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کہیں بھول نہ جائیں
رسول بخش رئیس
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری زمین…(3)
سعود عثمانی
میاں عمران احمد
بیانات سے زیادہ اعداد بولتے ہیں
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
جنگجوئوں کو خدائی خدمت گار بنانے والا
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
زیارتِ حرمین شریفین
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak