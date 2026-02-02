امریکا کی بلوچستان میں دہشتگردی کی مذمت، پاکستان سے اظہاریکجہتی
اسلام آباد (دنیا نیوز)امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر نے کہا ہے کہ امریکا بلوچستان میں سکیورٹی اہلکاروں اور شہریوں کے خلاف دہشتگردانہ کارروائیوں اور حملوں کی شدید مذمت کرتا ہے ۔
حملوں کی ذمہ داری کالعدم بی ایل اے نے قبول کی جو امریکا کی جانب سے نامزد ایک غیر ملکی دہشتگرد تنظیم ہے ، امریکا کی جانب سے دہشتگردی کے متاثرین، ان کے خاندانوں اور اس سے متاثر ہونے والے تمام افراد سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کرتی ہوں۔ نیٹلی بیکر نے کہا پاکستانی عوام حق رکھتے ہیں کہ وہ تشدد اور خوف سے آزاد زندگی گزاریں، امریکا امن و استحکام یقینی بنانے کی پاکستان کی کوششوں میں ایک ثابت قدم شراکت دار ہے ۔ ہم اس مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ قبل ازیں برطانیہ، سعودی عرب اور قطر نے بلوچستان میں دہشتگردی کے واقعات کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور کہا وہ امن و سلامتی کیلئے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔