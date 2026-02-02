سانحہ بھاٹی گیٹ:تفتیش کا دائرہ سیع ،منصوبہ شروع کرنیوالی کمپنی کا کام سے روکدیا گیا
ایس ایم ایس ڈیزائن اینڈ انجینئرنگ سسٹم کمپنی کے مالکان اور سیفٹی آفیسر گرفتار ،زیرحراست ملزمو ں سے تفتیش شروع بھاٹی گیٹ پراجیکٹ محفوظ زون میں تبدیل، سائٹ کو ڈھانپ دیا گیا ،حفاظتی اقدامات کے بغیر کام کرنے پر پابندی عائد
لاہور (دنیانیوز)بھاٹی گیٹ پراجیکٹ پر کام کرنے والی ایس ایم ایس ڈیزائن اینڈ انجینئرنگ سسٹم کمپنی کو کام سے روک دیا گیا جبکہ کمپنی کے مالکان عثمان یاسین اور سلمان یاسین کو گرفتار کر لیا گیا ۔ سیفٹی آفیسرز سمیت 5 ملزموں کا4 روزہ ریمانڈ منظور کرلیا گیا، مجرمانہ غفلت برتنے پر بھاٹی گیٹ پراجیکٹ پر معمور ایس ایم ایس ڈیزائن اینڈ انجینئرنگ سسٹم کمپنی کے سیفٹی آفیسر محمد حنظلہ کو بھی گرفتار کر لیا گیا ۔ گرفتارملزموں اصغر علی، حنظلہ ،احمد نواز، کمپنی مالکان سلمان یاسین اور عثمان یاسین سے تفتیش شروع کردی گئی ۔ کنسٹرکشن کمپنی کے نااہل افسروں کوبھی شامل تفتیش کیا جائے گا۔وزیراعلیٰ مریم نواز کے نوٹس کے بعد بھاٹی گیٹ پراجیکٹ کو محفوظ زون میں تبدیل کردیا گیا اور بھائی گیٹ سائٹ کو جدید سیفٹی پروٹوکول کے مطابق ڈھانپ دیا گیا ہے ۔حفاظتی اقدامات کے بغیر کام کرنے پر پابندی لگا دی گئی۔