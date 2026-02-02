پی ٹی آئی کیخلاف کریک ڈاؤن شروع، جاوید ہاشمی کے گھر چھاپہ
پولیس نے بیٹی اور نواسے کو محصور رکھا،داماد زاہد کوگرفتار کر لیا:سینئر سیاستدان حکمران اقدار بھول گئے :اسلم غوری،سندھ میں 124 گرفتاریاں :حلیم عادل
ملتان،اسلام آباد ،کراچی(کرائم رپورٹر،اپنے رپورٹر سے ، این این آئی)پولیس نے تحریک انصاف کے 8فروری کے احتجاج کے پیش نظر سرگرم کارکنوں اور رہنماؤں کی گرفتاریوں کا سلسلہ شروع کردیا ،پولیس کی بھاری نفری نے ملتان کے علاقہ مخدوم رشید میں سینئر سیاستدان مخدوم جاوید ہاشمی کے گھر چھاپہ مارا اور انکے داماد زاہد بہار ہاشمی کو گرفتار کرلیا ،پولیس چھاپہ پر سینئر سیاستدان مخدوم جاوید ہاشمی کا جاری ویڈیو بیان بھی منظر عام پر آگیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میر ی رہائشگاہ پرپولیس نے دھاوا بول دیا ،میری بیٹی،داماد اور چھوٹے نواسے کو چوٹ کے باوجود محصور رکھاگیا،پولیس نے زاہد بہار ہاشمی کو گرفتار کرلیا ،میں تو جیل جانے کیلئے تیار تھا پر میرے داماد کو گرفتار کرلیا گیا ۔ علاوہ ازیں پولیس کے دیگر رہنماؤں کی گرفتاریوں کیلئے بھی چھاپے جاری ہیں ۔
ادھر جمعیت علمائے اسلام (ف)کے ترجمان اسلم غوری نے مخدوم جاوید ہاشمی کے گھر پولیس چھاپہ افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ حکمران اقتدارمیں اقدار کو بھول گئے ، چادر اور چاردیواری کے تقدس کو پامال کرنا انتہائی افسوسناک ہے ،وزیر اعلیٰ پنجاب اپنے بیمار انکل کا ہی خیال رکھ لیتیں ،قانون سے ماورا کوئی بھی عمل قابل مذمت ہے ۔پی ٹی آئی سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ نے صوبائی حکومت کی جانب سے 8 فروری کی رضاکارانہ شٹر ڈاؤن ہڑتال کو روکنے کیلئے شروع کریک ڈاؤن پر ردعمل میں کہا ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی نے جمہوری اقدار کا جنازہ نکال دیا ، کراچی سمیت صوبہ بھر میں گرفتاریاں، گھروں پر چھاپے اور دروازے توڑے جا رہے ہیں، اب تک 124 سے زائد رہنما، کارکن اور منتخب نمائندے گرفتار کئے جا چکے ، کئی افراد کو نامعلوم مقامات پر منتقل کر دیا گیا ۔انہوں نے واضح کیا کہ 8 فروری کو پہیہ جام اور شٹر ڈا ئون عوام خود کریں گی، ہمیں لاٹھی، جیل اور دھمکیوں سے نہیں ڈرایا جا سکتا۔