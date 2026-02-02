بسنت :بجلی کی بلا تعطل فراہمی کیلئے لیسکو کے تمام شٹ ڈاؤن منسوخ
لاہور(آئی این پی )بسنت پر بلا تعطل بجلی کی فراہمی کیلئے لیسکو نے تمام شٹ ڈاؤن منسوخ کر دئیے ۔تعمیراتی و ترقیاتی کاموں کی وجہ سے بجلی بند نہیں کی جائے گی۔
موسم سرما میں لیسکو آٹھ گھنٹے تک بجلی بند کر کے تعمیراتی کام کر رہی ہے لیکن بسنت کے تینوں روز گرڈ سٹیشنز اور الیون کے وی کی شٹ ڈاؤن منسوخ کردی گئی ہیں۔ایمرجنسی کی صورت میں متعلقہ افسروں کو پاور کنٹرول سینٹر سے رجوع کرنا ہو گا،تکنیکی و فنی خرابی کو دور کرنے کے لئے پاور کنٹرول سینٹر سے منظوری لی جائیگی اور منظوری نہ ملنے پر کسی صورت بجلی بند نہیں ہو گی۔