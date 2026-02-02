صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بسنت :بجلی کی بلا تعطل فراہمی کیلئے لیسکو کے تمام شٹ ڈاؤن منسوخ

  • پاکستان
بسنت :بجلی کی بلا تعطل فراہمی کیلئے لیسکو کے تمام شٹ ڈاؤن منسوخ

لاہور(آئی این پی )بسنت پر بلا تعطل بجلی کی فراہمی کیلئے لیسکو نے تمام شٹ ڈاؤن منسوخ کر دئیے ۔تعمیراتی و ترقیاتی کاموں کی وجہ سے بجلی بند نہیں کی جائے گی۔

موسم سرما میں لیسکو آٹھ گھنٹے تک بجلی بند کر کے تعمیراتی کام کر رہی ہے لیکن بسنت کے تینوں روز گرڈ سٹیشنز اور الیون کے وی کی شٹ ڈاؤن منسوخ کردی گئی ہیں۔ایمرجنسی کی صورت میں متعلقہ افسروں کو پاور کنٹرول سینٹر سے رجوع کرنا ہو گا،تکنیکی و فنی خرابی کو دور کرنے کے لئے پاور کنٹرول سینٹر سے منظوری لی جائیگی اور منظوری نہ ملنے پر کسی صورت بجلی بند نہیں ہو گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

ٹیکسٹائل کونسل کا برآمدات دوست پالیسیوں پر اعتماد کا اظہار

زرعی و صنعتی ٹیکس اصلاحات ناگزیر ، خواجہ محبوب الرحمان

چھوٹے تاجروں کو ریلیف فراہم کیا جائے ،انجمن تاجران

خشک پھلوں،میوہ جات کی درآمدات میں6فیصد کمی

فرنٹیئر مارکیٹ کے صارفین معیار کو ترجیح دیتے ہیں، ڈاکٹر زیلف منیر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کالم اور ادب
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کہیں بھول نہ جائیں
رسول بخش رئیس
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری زمین…(3)
سعود عثمانی
میاں عمران احمد
بیانات سے زیادہ اعداد بولتے ہیں
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
جنگجوئوں کو خدائی خدمت گار بنانے والا
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
زیارتِ حرمین شریفین
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak