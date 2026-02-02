صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاک فوج کی شجاعت اور قومی کردار ناقابل فراموش ہے:پیر پگارا

  • پاکستان
کراچی (سٹاف رپورٹر) حر جماعت کے روحانی پیشوا پیر صاحب پگارا نے پاک فوج کی خدمات اور قربانیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے ۔

پیر پگارا نے قومی سلامتی میں افواج پاکستان کے کردار پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاک فوج کی شجاعت اور قومی کردار ناقابل فراموش ہے ۔ انہوں نے مزید کہاکہ پاکستان پر آنے والی ہر مصیبت اور آفت میں سب سے پہلے پاک فوج ہی ڈھال بن کر سامنے آتی ہے ، ہماری عزت پاکستان کی وجہ سے ہے اور اس فیڈریشن کو پاک فوج نے بچایا ہوا ہے ، اللہ ہماری فوج کو ملک کے تحفظ اور حفاظت کے لیے ہمیشہ سلامت رکھے ۔انہوں نے ملکی دفاع اور استحکام کے لیے پاک فوج کی قربانیوں کو ناقابل فراموش قرار دیتے ہوئے کہا کہ قوم کو ان قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہئے ۔

