صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چودھری پرویزالٰہی کا صدر آزاد جموں و کشمیر سلطان محمود چودھری کے انتقال پر اظہار تعزیت

  • پاکستان
چودھری پرویزالٰہی کا صدر آزاد جموں و کشمیر سلطان محمود چودھری کے انتقال پر اظہار تعزیت

لاہور(سیاسی نمائندہ)پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی صدر چودھری پرویزالٰہی نے صدر آزاد جموں و کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہارکیا ہے ۔

 پرویزالٰہی نے سلطان محمود کے بیٹے یاسر سلطان چودھری سے ٹیلیفون پر اظہار تعزیت کیا۔ پرویزالٰہی نے مرحوم کی قومی اور سیاسی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک مدبر سیاست دان تھے ، انہوں نے اپنی زندگی آزاد جموں و کشمیر کے عوام کی خدمت میں گزاری۔ انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ سلطان محمود چودھری کی مغفرت اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

ہانیہ عامر اور یاسر حسین کی وائرل ویڈیو نے نئی بحث چھیڑ دی

والد سے ملنے کی کبھی خواہش نہیں ہوئی:اداکارہ تبو

سحر خان مداحوں کی پذیرائی پر جذباتی ہوگئیں

شاہ رخ اور گوری کی شادی کی وجہ میں تھی :نیلم

آنٹی جین زی بننے کی کوشش کررہی ہیں، ندا یاسر کے منفرد انداز پر تنقید

بالی ووڈ میں کام نہ کرنے کی وجہ ذاتی ہے :شان شاہد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کالم اور ادب
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کہیں بھول نہ جائیں
رسول بخش رئیس
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری زمین…(3)
سعود عثمانی
میاں عمران احمد
بیانات سے زیادہ اعداد بولتے ہیں
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
جنگجوئوں کو خدائی خدمت گار بنانے والا
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
زیارتِ حرمین شریفین
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak