صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب :بالائی علاقوں میں کل تک بارش،مری میں برفباری کا امکان

  • پاکستان
پنجاب :بالائی علاقوں میں کل تک بارش،مری میں برفباری کا امکان

لاہور (اے پی پی)پی ڈی ایم اے پنجاب کے مطابق آج سے کل 3 فروری تک پنجاب کے بالائی علاقوں میں بارشوں کا امکان ہے جبکہ مری، گلیات اور گردونواح میں برفباری اور بارش متوقع ہے ۔

 پوٹھوہار ریجن، سیالکوٹ، نارووال، گجرات اورگوجرانوالہ میں بھی بارش ہو سکتی ہے ۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے عرفان علی کاٹھیا نے کہا ہے کہ لوکل گورنمنٹ، محکمہ صحت، ریسکیو 1122، پولیس اور محکمہ ٹرانسپورٹ کو الرٹ جاری کر دیا گیاہے ،مری میں سیاح احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور ہدایات پر عمل کریں ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

ٹی ٹونٹی سیریز،پاکستان نے آسٹریلیا کو وائٹ واش کر دیا

کمرشل ٹائم، اربوں کی سرمایہ کاری:بائیکاٹ کے اثر ات کیاہونگے ؟

اہم میچ میں شکست قومی ٹیم انڈر 19 ورلڈکپ سے باہر

ایشین سنوکر ، محمد آصف کی لگاتار دوسری فتح

شاہد آفریدی کی قومی ٹیم کی پرفارمنس کی تعریف

ہیری بروک کا ساتھی کھلاڑیوں کو بچانے کیلئے جھوٹ بولنے کا انکشاف

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کالم اور ادب
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کہیں بھول نہ جائیں
رسول بخش رئیس
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری زمین…(3)
سعود عثمانی
میاں عمران احمد
بیانات سے زیادہ اعداد بولتے ہیں
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
جنگجوئوں کو خدائی خدمت گار بنانے والا
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
زیارتِ حرمین شریفین
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak