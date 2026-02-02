پنجاب :بالائی علاقوں میں کل تک بارش،مری میں برفباری کا امکان
لاہور (اے پی پی)پی ڈی ایم اے پنجاب کے مطابق آج سے کل 3 فروری تک پنجاب کے بالائی علاقوں میں بارشوں کا امکان ہے جبکہ مری، گلیات اور گردونواح میں برفباری اور بارش متوقع ہے ۔
پوٹھوہار ریجن، سیالکوٹ، نارووال، گجرات اورگوجرانوالہ میں بھی بارش ہو سکتی ہے ۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے عرفان علی کاٹھیا نے کہا ہے کہ لوکل گورنمنٹ، محکمہ صحت، ریسکیو 1122، پولیس اور محکمہ ٹرانسپورٹ کو الرٹ جاری کر دیا گیاہے ،مری میں سیاح احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور ہدایات پر عمل کریں ۔