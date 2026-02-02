این 75 ری ماڈلنگ منصوبہ مکمل ، وزیراعظم افتتاح کرینگے
کشمیر چوک تا لوئر ٹوپہ 55کلومیٹر شاہراہ کیسا تھ سروس روڈ فعال ، 2ہزار لائٹس نصب راولپنڈی سے مظفرآباد، چکوٹھی جانیوالے مسافروں کوبھی سہولت ملے گی، این ایچ اے
اسلام آباد (ایس ایم زمان)وزارت مواصلات نے دو ارب روپے سے مکمل ہونیوالے 55 کلومیٹر مری ایکسپریس وے ری ماڈلنگ منصوبے کے افتتاح کیلئے سمری وزیراعظم کو بھجوا دی ۔ این ایچ اے کے مطابق مری ایکسپریس وے (N-75) کی ری سرفیسنگ اور ری ماڈلنگ کا منصوبہ مکمل کر لیا گیا ہے ۔ کشمیر چوک سے لوئر ٹوپہ تک 55.7 کلومیٹر طویل شاہراہ کی تکمیل کیسا تھ اس پر 2000 جدید لائٹس نصب کی گئی ہیں جبکہ تجارتی مراکز کی سہولت کے لیے 32 کلومیٹر طویل سروس روڈز کی تعمیربھی مکمل ہے ۔ ٹریفک کے دباؤ کو کم کرنے کے لیے کیش لیس ٹول پلازہ کا قیام عمل میں لایا گیا ہے ، 4 مختلف مقامات پر ریسٹ ایریاز اور شاپنگ مالز کی تعمیر یقینی بنائی گئی ہے ۔ منصوبے سے نہ صرف مری بلکہ مظفرآباد اور چکوٹھی تک جانے والے مسافروں کو بھی سہولت میسر آ ئے گی ۔