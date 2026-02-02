لاہور:بچہ کھلے گٹر میں جاگرا،شہریوں نے نکال لیا
وقوعہ مناواں میں بی ایم سی سٹاپ کے قریب پیش آیا، فوٹیج سامنے آگئی سلانوالی میں بھی 2بچے سیوریج نالوں میں جا گرے ، ایک زخمی ہوگیا
لاہور،سلانوالی (دنیا نیوز،نمائندہ دنیا)لاہور کے علاقہ مناواں میں کمسن بچہ کھلے گٹر میں جا گرا، اہل علاقہ نے بروقت باہر نکال لیا۔دوسری طرف سرگودھا کی تحصیل سلانوالی میں مختلف واقعات کے دوران 2بچے سیوریج نالوں میں گر گئے ،ایک زخمی ہو گیا۔تفصیلات کے مطابق مناواں کے علاقے بی ایم سی سٹاپ کے قریب گزشتہ روز ایک بچہ کھلے مین ہول میں گرا ، تاہم شہریوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اسے مین ہول سے باہر نکال لیا،بچے کی مین ہول میں گرنے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی منظر عام پر آگئی۔شہریوں نے کہا ہے کہ کئی بار انتظامیہ کو آگا ہ کیا لیکن اقدامات نہیں کئے گئے ۔ دوسری طرف ترجمان واسا نے کہا ہے مناواں کا علاقہ واسا کی حدودمیں نہیں آتا اس کے باوجود مین ہول کو کور کردیاہے ۔ سلانوالی کے محلہ نشاط آباد میں قریبی گاؤں سے خریداری کیلئے آئی فیملی کی اڑھائی سالہ بچی دکان کے قریب سے گزرتے کھلے سیوریج نالے میں جا گری ، راہگیروں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے بچی کو بحفاظت نالے سے نکال لیا ۔دوسرا واقعہ ضیا شہید روڈ پر پیش آیا جہاں 12 سالہ عبداللہ سیوریج نالے میں گر کر زخمی ہو گیا، لوگوں نے اسے باہر نکال کر ٹی ایچ کیو ہسپتال سلانوالی منتقل کر دیا۔ شہریوں نے کھلے نالوں، مین ہولز پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے حفاظتی اقدامات کا مطالبہ کیا ہے ۔