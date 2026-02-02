صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر نوشکی محمد حسین اسسٹنٹ کمشنر ماریہ بازیاب

نوشکی (نامہ نگار )نوشکی کے ڈپٹی کمشنر محمد حسین اور اسسٹنٹ کمشنر ماریہ شمعون بازیاب ہوگئے ۔

پولیس ذرائع کے مطابق  دونوں افسروں کو بحفاظت ایک محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے ۔گزشتہ روز نوشکی میں دہشتگردوں کے منظم حملوں کے دوران ڈپٹی کمشنر محمد حسین ہزارہ اور اسسٹنٹ کمشنر ماریہ شمعون کو ان کی رہائش گاہ سے اغوا کیا گیا تھا جس کے بعد علاقے میں ان کی بازیابی کے لیے سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا تھا۔پولیس اور ضلعی انتظامیہ کے مطابق بازیابی کے بعد دونوں افسروں کی سکیورٹی اور طبی جانچ کی جا رہی ہے جبکہ واقعے سے متعلق مکمل تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے ۔

