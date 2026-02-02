بسنت کیلئے مختص چھتوں کے مالکان سے شورٹی بانڈز لینے کا حکم
قوانین پرعملدرآمد کرایا جائے : سی سی پی او، غیر قانونی پتنگیں برآمد،بیسیوں ملزم گرفتار مہنگے کرایوں پر بلند و بالا عمارتیں بُک ، 10کوئیک رسپانس ٹیمیں بھی تشکیل
لاہور (کرائم رپورٹر،دنیا نیوز،نیوز ایجنسیاں) پنجاب حکومت کی مشروط اجازت سے لاہور میں 6 سے 8 فروری تک بسنت کا ثقافتی تہوار منایا جائے گا ،اس حوالے سے سی سی پی او لاہور نے بسنت کیلئے مختص چھتوں کے مالکان سے ایس اوپیز پر عملدرآمد کیلئے شورٹی بانڈز لینے کا حکم دے دیا۔ادھر پولیس نے پنجاب بھر میں کریک ڈاؤن کے دوران غیر قانونی پتنگوں کی خریدوفروخت میں ملوث درجنوں افراد کو گرفتارکرکے ڈھائی لاکھ سے زائد غیر قانونی پتنگیں اورڈور کی ہزاروں چرخیاں برآمدکر لیں۔تفصیلات کے مطابق سی سی پی اولاہور بلال صدیق کمیانہ نے گزشتہ روز اپنی زیرصدارت بسنت کے پُرامن انعقاد سے متعلق اعلیٰ سطح اجلاس میں مختلف امور کا جائزہ لیا اور افسروں سے خطاب میں مزید کہا کہ چھتوں پرگنجائش سے زائد افراد کی اجازت نہیں ہوگی۔
پنجاب ریگولیشن آف کائٹ فلائنگ ایکٹ 2025 پر مکمل عملدرآمد کرایا جائے ، آج سے کوئی موٹرسائیکل سیفٹی راڈ کے بغیر روڈ پر نہیں آنی چاہیے ،ہوائی فائرنگ، اسلحہ کی نمائش،پنجاب ساؤنڈ سسٹم ایکٹ 2015ء کی خلاف ورزی پربلا تفریق کارروائی کی جائے گی۔سی سی پی او لاہورنے بسنت کے دوران مانیٹرنگ کیلئے پولیس ٹیمیں تشکیل دینے کی ہدایت کردی۔ دوسری طرف دھاتی ڈور و پتنگ بازی کے خلاف پنجاب پولیس کی لاہور سمیت صوبہ میں کارروائیاں بھی جاری ہیں۔ ادھر اسلام آباد پولیس نے بھی وفاقی دارالحکومت میں پتنگ بازی کے خلاف مہم میں 54 افراد گرفتار، 21 ہزار سے زائد پتنگیں اور 10 ہزار سے زائد کیمیکل ڈور سمیت چرخیاں اور دیگر متعلقہ مواد برآمد ،راولپنڈی پولیس نے 7 افراد کو گرفتار کرکے 300 پتنگیں اور 8 ڈوریں برآمدکرلیں۔ علاوہ ازیں راولپنڈی کے تھانہ دھمیال پولیس نے سوشل میڈیا پر پتنگ بازی اور اسلحہ کی تشہیر کے دوران ہوائی فائرنگ کی ویڈیو وائرل ہونے پر 2 افراد کو گرفتار کر لیا ۔
مزید برآں سرگودھا پولیس نے تھانہ مڈھ رانجھا کے علاقہ میں کارروائی کرتے ہوئے پتنگ فروش زین کو گرفتار کرکے د رجنوں پتنگیں اورڈوریں برآمد کر لیں۔ ملتان میں تھانہ صدر کے علاقے میں مشکوک شخص اجمل کے قبضے سے بڑی تعداد میں پتنگیں برآمد ہونے پر اسے گرفتار کر لیا گیا ۔ادھر کارپوریٹ سیکٹر نے بسنت کے تہوار کو منانے کیلئے پوش علاقوں میں مہنگے کرایوں پر بلند و بالا عمارتیں بک کر لیں اورملک بھر سے مہمانوں کو مدعو کرنے کیلئے دعوت نامے بھی ارسال کر دئیے ، غیر ملکی مہمان بھی بسنت تقریبات میں شریک ہوں گے ۔ ذرائع کے مطابق مختلف شعبوں سے وابستہ نامور کمپنیوں نے مہمانوں کیلئے لاکھوں روپے کی پتنگوں ، ڈور کے انتظام کے ساتھ پر تکلف ناشتے ، ظہرانے اور عشائیے کیلئے کئی طرح کے پکوان تیار کرنے کے آرڈر دیدئیے ہیں ۔ ادھرمحفوظ بسنت یقینی بنانے کیلئے صوبائی دارالحکومت لاہور کی 10 تحصیلوں میں اسسٹنٹ کمشنرز کی سربراہی میں 10 کوئیک رسپانس ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں۔کمشنر لاہور مریم خان کے مطابق ہرکوئیک رسپانس ٹیم میں 13 مختلف محکموں کے نمائندے شامل ہوں گے ،اسسٹنٹ کمشنرز عمارتوں اور چھتوں کے محفوظ یا غیرمحفوظ ہونے سے متعلق باقاعدہ سرٹیفکیٹس جمع کرائیں گے ۔