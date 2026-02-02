خواندگی،پاکستان جنوبی ایشیا میں سب سے پیچھے :فافن
ملک میں مردوں کی شرح خواندگی 73 ،خواتین کی صرف 54 فیصدہے مالدیپ 98 فیصدکیساتھ سرفہرست ،سری لنکامیں خواندگی93 فیصد:رپورٹ
لاہور(آئی این پی)فافن نے جنوبی ایشیائی ممالک پر جائزہ رپورٹ جاری کرتے ہوئے بتایا ہے کہ پاکستان کی مجموعی شرح خواندگی 63 فیصد ہے جو جنوبی ایشیائی ممالک کے مقابلے میں سب سے کم ہے ۔ 2018-19 ء کے مقابلے میں شرح خواندگی میں صرف 3 فیصد اضافہ ہوا جو انتہائی سست پیشرفت کی عکاسی کرتا ہے ۔رپورٹ کے مطابق پاکستان میں مردوں کی شرح خواندگی 73 فیصد ، خواتین کی شرح خواندگی صرف 54 فیصدہے جو واضح صنفی عدم مساوات کوظاہرکرتی ہے ،صوبائی سطح پرپنجاب میں شرح خواندگی سب سے زیادہ 68 فیصد ریکارڈ کی گئی جبکہ بلوچستان میں یہ شرح سب سے کم 49 فیصد ہے ۔رپورٹ کے مطابق جنوبی ایشیامیں مالدیپ 98 فیصدشرح خواندگی کے ساتھ سرفہرست ،سری لنکامیں 93 فیصد،بھارت 87 فیصد اوربنگلا دیش میں 79 فیصد ہے ،خطے کی اوسط شرح خواندگی 78 فیصد ہے جبکہ پاکستان اس اوسط سے بھی خاصا پیچھے ہے ۔ فافن کے مطابق نوجوانوں میں شرح خواندگی 77 فیصد جبکہ بالغ آبادی میں یہ صرف 60 فیصد ہے ۔