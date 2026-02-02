صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جمہوریت کے نام پر سرمایہ دارانہ نظام عذاب:فضل الرحمن

  • پاکستان
معاشی استحکام کیلئے اوورسیز پاکستانی موثر کردار اداکریں، جوہانسبرگ میں خطاب

 جوہانسبرگ (دنیا نیوز)جمعیت علما اسلام پاکستان کے سربراہ مولانا فضل الرحمن نے کہا ہے کہ جمہوریت کے نام پر سرمایہ دارانہ نظام عوام پر ایک عذاب بن چکا ہے ۔پاکستان کمیونٹی جوہانسبرگ سائوتھ افریقہ کی جانب سے جمعیت علما اسلام پاکستان کے سربراہ مولانا فضل الرحمن کے اعزاز میں استقبالیہ منعقد کیا گیا جس میں مولانا فضل الرحمن نے پاکستانی کمیونٹی پر زور  دیا کہ جی ڈی پی گروتھ کو مزید مستحکم کرنے کے لیے اوورسیز پاکستانیوں کو اپنا موثر کردار ادا کرنا ہوگا، ہمیں اس بات پر سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا کہ ہم اپنے وطنِ عزیز کو موجودہ مشکل حالات سے کس طرح نکال سکتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ دنیا میں جمہوریت اور آمریت پر بحث جاری ہے ، کہیں جمہوریت کے نام پر سرمایہ دارانہ نظام ایک عذاب بنا ہوا ہے اور کہیں آمریت کے نام پر کمیونزم عوام کا خون چوس رہا ہے ۔

 

