پانی کو جبر کیلئے استعمال نہیں کرناچاہیے :صدر زرداری
پاکستان کیخلاف پانی کو بطورِ جنگی حربہ استعمال کی کوشش مسترد کرنا ناگزیر آبی ذخائر ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کیلئے موثر حل فراہم کرتے ہیں، عالمی دن پر پیغام
اسلام آباد (سٹاف رپورٹر) آبی ذخائر کا عالمی دن آج منایا جائے گا، صدر مملکت آصف علی زرداری نے آبی ذخائر کے عالمی دن پر اپنے پیغام میں کہا کہ آبی ذخائر ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کیلئے کم لاگت اور موثر حل فراہم کرتے ہیں۔ ہمارے خطے میں پانی کی سلامتی ذمہ دار اور قانونی سرحد پار تعاون پر منحصر ہے ۔ پانی کو کبھی بھی جبر کے لئے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے اور پاکستان کے خلاف پانی کو بطورِ جنگی حربہ استعمال کرنے کی کوششوں کو مسترد کرنا ضروری ہے ۔ صدر مملکت نے کہا کہ صحت مند آبی ذخائر سیلاب کے خطرات کم کرتے ہیں، ساحلی علاقوں کا تحفظ کرتے ہیں، روزگار کو سہارا دیتے ہیں اور ماحولیاتی آلودگی کے اخراج میں کمی لاتے ہیں۔ ہمارے آبی ذخائر سیلاب، خشک سالی، شدید گرمی اور سمندر کی سطح میں اضافے کے خلاف دفاع کی اولین صف کاکردار ادا کرتے ہیں۔