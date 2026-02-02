صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پانی کو جبر کیلئے استعمال نہیں کرناچاہیے :صدر زرداری

  • پاکستان
پانی کو جبر کیلئے استعمال نہیں کرناچاہیے :صدر زرداری

پاکستان کیخلاف پانی کو بطورِ جنگی حربہ استعمال کی کوشش مسترد کرنا ناگزیر آبی ذخائر ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کیلئے موثر حل فراہم کرتے ہیں، عالمی دن پر پیغام

 اسلام آباد (سٹاف رپورٹر) آبی ذخائر کا عالمی دن آج منایا جائے گا، صدر مملکت آصف علی زرداری نے آبی ذخائر کے عالمی دن پر اپنے پیغام میں کہا کہ آبی ذخائر ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کیلئے کم لاگت اور موثر حل فراہم کرتے ہیں۔ ہمارے خطے میں پانی کی سلامتی ذمہ دار اور قانونی سرحد پار تعاون پر منحصر ہے ۔ پانی کو کبھی بھی جبر کے لئے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے اور پاکستان کے خلاف پانی کو بطورِ جنگی حربہ استعمال کرنے کی کوششوں کو مسترد کرنا ضروری ہے ۔ صدر مملکت نے کہا کہ صحت مند آبی ذخائر سیلاب کے خطرات کم کرتے ہیں، ساحلی علاقوں کا تحفظ کرتے ہیں، روزگار کو سہارا دیتے ہیں اور ماحولیاتی آلودگی کے اخراج میں کمی لاتے ہیں۔ ہمارے آبی ذخائر سیلاب، خشک سالی، شدید گرمی اور سمندر کی سطح میں اضافے کے خلاف دفاع کی اولین صف کاکردار ادا کرتے ہیں۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

انٹارکٹیکا کی برف کے نیچے کیا ہے ،راز سے پردہ اٹھ گیا

کائنات کے آغاز میں نمودار ہونیوالی کہکشاں دریافت

نُعمان آئی لینڈ، جہاں سمندر نے تاریخ کو گود لے رکھا ہے

3 دن میں 10 لاکھ اے آئی ایجنٹس سوشل میڈیا پر آگئے

چپل، کنگھے اور برتن ،انڈیا میں نیم کا انوکھا استعمال

جِلد میں پھنس جانیوالی پھانس کو نکالنے کا آسان طریقہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کالم اور ادب
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کہیں بھول نہ جائیں
رسول بخش رئیس
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری زمین…(3)
سعود عثمانی
میاں عمران احمد
بیانات سے زیادہ اعداد بولتے ہیں
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
جنگجوئوں کو خدائی خدمت گار بنانے والا
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
زیارتِ حرمین شریفین
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak