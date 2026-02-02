جسٹس محمد علی نے حقیقت بے نقاب کی:شازیہ مری
اسلام آباد (سٹاف رپورٹر)پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرینز کی مرکزی ترجمان شازیہ مری نے صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ کے جسٹس محمد علی مظہر کی رائے کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس رائے نے ذوالفقار بھٹو کے عدالتی قتل کی حقیقت کو بے نقاب کر دیا اور ملکی تاریخ کے سیاہ ترین باب کی درست سمت نشاندہی کی ۔
اپنے بیان میں شازیہ مری نے کہا کہ سپریم کورٹ نے واضح طور پر قرار دیا کہ ذوالفقار بھٹو کا ٹرائل آئین، قانونی تقاضوں اور منصفانہ سماعت کے بنیادی حق کی صریح خلاف ورزی میں کیا گیا، جسٹس محمد علی مظہر کی رائے اس امر کو ثابت کرتی ہے کہ بعض ججوں کے ذاتی تعصبات اور بدنیتی نے عدلیہ کی آزادی کو شدید نقصان پہنچایا ۔شازیہ مری نے کہا کہ ایک سفاک آمر نے اپنے سہولت کاروں کے ساتھ مل کر عدالتوں کو استعمال کرتے ہوئے ملک کے مقبول ترین اور دوراندیش رہنما کو راستے سے ہٹایا ،آمریت کے سامنے سر نہ جھکا کر شہید بھٹو نے ثابت کیا کہ تاریخ انہیں سرخرو اور ان کے قاتلوں کو رسوا کرے گی۔انہوں نے کہا کہ آمر اور اس کے ساتھیوں نے صرف وزیراعظم ذوالفقار بھٹو کے خلاف نہیں بلکہ جمہوریت، آئین، وفاق اور عوام کی خودمختار رائے کے خلاف سازش کی ، جس کے اثرات آج بھی پاکستان بھگت رہا ہے ۔ سپریم کورٹ کی رائے نے بھٹو خاندان اور لاکھوں جیالوں، کارکنان اور جمہوری قوتوں کو طویل عرصے بعد اخلاقی، تاریخی اور سیاسی انصاف فراہم کیا ۔