وزیراعظم نے ٹیکس اصلاحات کیلئے 6نکاتی ٹیکس پالیسی کی منظوری دیدی
اسلام آباد (نیوز رپورٹر)وزیراعظم شہباز شریف نے ٹیکس اصلاحات اور ری سٹرکچرنگ کے لیے چھ نکاتی آسان ٹیکس پالیسی کی منظوری دے دی ۔
وزیراعظم نے ہدایت کی ہے کہ آئندہ مالی سال 2026-27 کے بجٹ میں نئی آسان ٹیکس پالیسی کے تحت ٹیکس اقدامات نافذ کیے جائیں۔وزیراعظم نے ٹیکس ڈھانچہ سادہ اور مؤثر بنانے کے لیے ٹیکس پالیسی آفس اور وزارت خزانہ کو دسمبر 2026 تک پالیسی فریم ورک پر عملدرآمد کا ہدف دیا ہے جبکہ مئی 2026 تک آسان ٹیکس پالیسی جاری کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ۔منظور شدہ پالیسی کے چھ مرکزی نکات میں ٹیکس شیڈول میں کمی، سپیشل رجیمز میں کمی، ودہولڈنگ ٹیکس میں کمی، ایڈوانس ٹیکسز میں کمی، مختلف شعبوں کو دی گئی ٹیکس استثنیٰ کو منصفانہ بنانا اور وفاقی و صوبائی ٹیکس نظام میں ہم آہنگی اور یکسانیت شامل ہیں۔وزیراعظم نے وزارت خزانہ اور ٹیکس پالیسی آفس کو ہدایت کی ہے کہ باہمی مشاورت سے جامع اور آسان ٹیکس پالیسی کو حتمی شکل دے کر مقررہ مدت میں اس پر عملدرآمد شروع کیا جائے ۔