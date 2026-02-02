صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیراعظم نے ٹیکس اصلاحات کیلئے 6نکاتی ٹیکس پالیسی کی منظوری دیدی

  • پاکستان
وزیراعظم نے ٹیکس اصلاحات کیلئے 6نکاتی ٹیکس پالیسی کی منظوری دیدی

اسلام آباد (نیوز رپورٹر)وزیراعظم شہباز شریف نے ٹیکس اصلاحات اور ری سٹرکچرنگ کے لیے چھ نکاتی آسان ٹیکس پالیسی کی منظوری دے دی ۔

 وزیراعظم نے ہدایت کی ہے کہ آئندہ مالی سال 2026-27 کے بجٹ میں نئی آسان ٹیکس پالیسی کے تحت ٹیکس اقدامات نافذ کیے جائیں۔وزیراعظم نے ٹیکس ڈھانچہ سادہ اور مؤثر بنانے کے لیے ٹیکس پالیسی آفس اور وزارت خزانہ کو دسمبر 2026 تک پالیسی فریم ورک پر عملدرآمد کا ہدف دیا ہے جبکہ مئی 2026 تک آسان ٹیکس پالیسی جاری کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ۔منظور شدہ پالیسی کے چھ مرکزی نکات میں ٹیکس شیڈول میں کمی، سپیشل رجیمز میں کمی، ودہولڈنگ ٹیکس میں کمی، ایڈوانس ٹیکسز میں کمی، مختلف شعبوں کو دی گئی ٹیکس استثنیٰ کو منصفانہ بنانا اور وفاقی و صوبائی ٹیکس نظام میں ہم آہنگی اور یکسانیت شامل ہیں۔وزیراعظم نے وزارت خزانہ اور ٹیکس پالیسی آفس کو ہدایت کی ہے کہ باہمی مشاورت سے جامع اور آسان ٹیکس پالیسی کو حتمی شکل دے کر مقررہ مدت میں اس پر عملدرآمد شروع کیا جائے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

انٹارکٹیکا کی برف کے نیچے کیا ہے ،راز سے پردہ اٹھ گیا

کائنات کے آغاز میں نمودار ہونیوالی کہکشاں دریافت

نُعمان آئی لینڈ، جہاں سمندر نے تاریخ کو گود لے رکھا ہے

3 دن میں 10 لاکھ اے آئی ایجنٹس سوشل میڈیا پر آگئے

چپل، کنگھے اور برتن ،انڈیا میں نیم کا انوکھا استعمال

جِلد میں پھنس جانیوالی پھانس کو نکالنے کا آسان طریقہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کالم اور ادب
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کہیں بھول نہ جائیں
رسول بخش رئیس
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری زمین…(3)
سعود عثمانی
میاں عمران احمد
بیانات سے زیادہ اعداد بولتے ہیں
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
جنگجوئوں کو خدائی خدمت گار بنانے والا
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
زیارتِ حرمین شریفین
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak