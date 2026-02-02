صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تیراہ متاثرین کے معاملہ پر سیاست افسوسناک ، چودھری شجاعت

  • پاکستان
متاثرین کے 4ارب کہاں گئے ،صوبائی حکومت کیخلا ف انکوائری کی جا ئے بدعنوا نی کا معاملہ قومی اسمبلی اجلاس میں اٹھایا جا ئیگا ، سربراہ ق لیگ کا بیان

 اسلام آباد(نامہ نگار )مسلم لیگ (ق) کے سربراہ چودھری شجاعت حسین نے کہا ہے کہ تیراہ متاثرین کے معاملے پر سیاسی بیان بازی افسوسناک ہے ۔تیراہ متاثرین کے 4 ارب روپے کہاں گئے ، کے پی کے حکومت کی 4 ارب روپے کی مبینہ بدعنوانی کی فوری تحقیقات ہونی چاہئیں ۔ اتوار کو اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ تیراہ میں بنیادی سہولیات  کی عدم فراہمی صوبائی حکومت کی ناکامی ہے ، سکول ہیں ،کالج نہ ہسپتال ،عوام کہاں جائیں۔قیامِ امن کیلئے سکیورٹی فورسز کی  قربانیاں ناقابلِ فراموش ہیں ۔ قوم اپنی فورسز کیساتھ کھڑ ی ہے ۔انہوں نے کہا کہ قومی اسمبلی اجلاس میں کے پی کے حکومت کی بدعنوانی کا معاملہ اٹھایا جائے گا۔

