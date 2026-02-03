صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کرپشن اور منی لانڈرنگ کے خاتمہ کیلئے جامع ایکشن پلان منظور

  • پاکستان
کرپشن اور منی لانڈرنگ کے خاتمہ کیلئے جامع ایکشن پلان منظور

اداروں کی کارکردگی کا جائزہ لینے اور منی لانڈرنگ کیخلاف کام کرنے والی اتھارٹی کو سپیشل ورکنگ گروپ بنانے کی ہدایت ایس او پیز تبدیل،فنانشل مانیٹرنگ یونٹ مشکوک ٹرانزیکشنز اور لین دین کی نگرانی کی سالانہ اور سہ ماہی رپورٹس جاری کریگا

اسلام آباد (ایس ایم زمان)وفاقی حکومت نے ملک میں کرپشن اور منی لانڈرنگ کے خاتمے کیلئے جامع ایکشن پلان کی منظوری دی ہے ، مالیاتی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کیلئے نئے قواعد و ضوابط تیار کیے جائیں گے ۔ وزارت خزانہ کے فنانشل مانیٹرنگ یونٹ کو مشکوک ٹرانزیکشنز اور لین دین کی نگرانی کی سالانہ اور سہ ماہی رپورٹس جاری کرنے کی ہدایت دی گئی ہے ، حکومت کو جون 2027 تک ایف ایم یو ایک جامع رپورٹ پیش کرے گا جس میں کرپشن کے خلاف کی گئی کارروائیوں اور ان کے نتائج کا ڈیٹا ہو گا۔ حکومت نے اداروں کی کارکردگی کا جائزہ اور خامیوں کی نشاندہی و منی لانڈرنگ کے خلاف کام کرنے والی اتھارٹی(AML/CFT Authority)کو سپیشل ورکنگ گروپ بنانے کی ہدایت دی ہے۔

یہ گروپ ایف آئی اے ، نیب، ایس ای سی پی اور ایف ایم یو پر مشتمل ہو گا جو اداروں کے کام کی نگرانی اور جائزہ لے گا۔ ورکنگ گروپ کا مقصد نظام میں کمزوریاں دور کرنا اور اداروں کے درمیان باہمی تعاون مضبوط بنانا ہے ۔ گروپ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی صلاحیتیں بڑھانے کیلئے ٹھوس سفارشات پیش کرے گا تاکہ مالیاتی جرائم کی تحقیقات کو جدید خطوط پر استوار کیا جا سکے ۔ وفاقی حکومت نے تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اپنے تفتیشی طریقہ کار (SOPs) تبدیل کرنے ، جون 2026 تک تفتیشی قواعد میں بہتری ، کرپشن و منی لانڈرنگ کے خاتمے اور ان مقدمات میں سزا کی شرح بہتر بنانے کیلئے سفارشات پیش کرنے کی ہدایات دی ہیں۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج: تیزی، 44 فیصد حصص کی قیمتیں بڑھ گئیں

اپٹما کاسپر ٹیکس کو زیر التوا ریفنڈز سے ایڈجسٹ کرنیکا مطالبہ

ٹڈاپ آٹو مکینکا استنبول کیلئے پاکستانی کمپنیوں کو سبسڈی فراہم کرے گی

بی وائے ڈی نے 7 Sealion اور 2 Atto گاڑیاں متعارف کرادیں

افغانستان کا کنٹینرز کی کلیئرنس کیلئے تحریری گارنٹی دینے سے انکار

ایچ بی ایل زرعی اب ڈیجیٹل زرعی قرضہ اسکیم کا حصہ بن گیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیالکوٹ یونیورسٹی برائے خواتین اور خواجہ صاحب
محمد اظہارالحق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سانحہ بھاٹی گیٹ‘ ایک اور آئینہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
بلوچستان کے سیاستدانوں کو اعتماد میں لیا جائے
کنور دلشاد
سلمان غنی
مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر
سلمان غنی
رشید صافی
ہزیمت خوردہ دشمن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(4)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak