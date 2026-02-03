صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • پاکستان
کائٹ فلائنگ ایکٹ کیس: ہائیکورٹ میں 3اعلیٰ افسرآج طلب

لاہور (کورٹ رپورٹر،نیوز ایجنسیاں) لاہور ہائیکورٹ میں کائٹ فلائنگ ایکٹ پر عملدرآمد روکنے اور اسے غیر قانونی قرار دینے کیلئے دائر درخواستوں پر عدالت نے۔۔۔

 ڈی جی والڈ سٹی، ڈی جی پی ایچ اے اور ایف آئی اے کے ڈائریکٹر کو آج (منگل )کو طلب کر لیا جبکہ ایس ایس پی آپریشنز اور ڈی سی لاہور کو نئی رپورٹس جمع کرانے کا حکم دے دیا۔دورانِ سماعت عدالت نے بسنت کے موقع پر فیک نیوز کے خلاف مؤثر کارروائی یقینی بنانے کیلئے ڈی سی لاہور کو ایف آئی اے کے ساتھ میٹنگ کرنے کی ہدایت کر دی۔ عدالت نے ریمارکس میں کہا کہ اگر کوئی فیک نیوز کی پوسٹ وائرل ہو تو فوری کارروائی ہونی چاہیے ۔عدالت نے مزید سماعت ملتوی کر دی۔ 

