صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس ،ایف آئی اے کو چالان کیلئے 2 دن کی مہلت

  • پاکستان
پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس ،ایف آئی اے کو چالان کیلئے 2 دن کی مہلت

اگلی پیشی پر تفتیشی کو شوکاز نوٹس اور ڈی جی ایف آئی کو طلب کرتا ہوں،عدالت عمران خان اور بشریٰ بی بی کے میڈیکل کے لیے درخواست سماعت کے لیے منظور

اسلام آباد(اپنے نامہ نگارسے )بینکنگ کورٹ(افنسز)کے جج عبدالغفور کاکڑ کی عدالت نے پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس میں ایف آئی اے کو چالان مکمل کرنے کیلئے 2 دن کی مہلت دے دی۔ سماعت کے دوران سپیشل پراسیکیوٹر واثق ملک عدالت میں پیش ہوئے ، جج عبالغفور کاکڑ نے کہاکہ آپ ابھی تک کیا کررہے ہیں ،چالان مکمل کیوں نہیں ہوا، جس پر پراسیکیوٹر واثق ملک نے کہاکہ اس کیس میں متعلقہ ملک سے رائے لینے کیلئے خط لکھ ہوئے ہیں،جج عبالغفور کاکڑ نے کہاکہ میں تفتیشی کو شوکاز نوٹس اور ڈی جی ایف آئی کو طلب کرتا ہوں اگلی تاریخ پر۔یہ معاملہ2022 سے چل رہا ہے اور آپ نے ابھی تک دلچسپی ہی نہیں لی،پراسیکیوٹر واثق ملک نے کہا کہ عدالت ایک ہفتے یا دس دن کا ٹائم دے ہم چالان مکمل کر لیتے ہیں،جج عبالغفور کاکڑ نے کہاکہ میں اس معاملے کو دیکھ لیتا ہوں آپ دو دن میں اپنی کارکردگی دکھائیں،عدالت نے پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس کی سماعت 4 فروری تک ملتوی کردی۔ادھر فارن فنڈنگ کیس کی تفصیلات بھی سامنے آگئی ہیں۔

ذرائع کے مطابق ایف آئی اے کی جانب سے نامزدمجموعی طور پر 6 افرادمیں بانی پی ٹی آئی کے علاوہ طارق شفیع، حامد زمان، ودیگر شامل ہیں،ملزموں پر21 لاکھ ملین ڈالر کی غیرقانونی فنڈنگ کا الزام ہے ،پی ٹی آئی کو رقم ووٹ آن کرکٹ لمیٹڈ نامی کمپنی نے بھیجی،پی ٹی آئی کی جانب الیکشن کمیشن کو دیئے گئے ۔ ریکارڈ کے مطابق کمپنی عارف نقوی کی ملکیت ہے ،پی ٹی آئی کی طرف سے جمع کروائے گئے چالان کے مطابق کمپنی فیک ہے کہیں رجسٹر نہیں ،ایف آئی اے نے 3 اشتہاری ملزموں کا چالان الگ سے جمع کروایا ہے ،ان اشتہاری ملزموں میں عارف نقوی، طارق رحیم شیخ ودیگر شامل ہیں،غیرقانونی طور پر رقم منگوائی گئی اور سرکاری ریکارڈ میں ردوبدل کیا گیا۔عمران خان اور بشریٰ بی بی کے میڈیکل کے لیے درخواست سماعت کے لیے منظور کرلی گئی۔

درخواست میں مؤقف اپنایا گیا کہ بشریٰ بی بی اور بانی پی ٹی آئی کا ذاتی معالجین سے ٹیسٹ کرایا جائے ، پمز میں آنکھوں کے معائنہ پروسیجر کی میڈیکل رپورٹ فراہم کی جائے ۔بشریٰ بی بی اور بانی چیئرمین کے میڈیکل کے لیے 3 ذاتی معالجین کے نام پیش کیے گئے اور کہا گیا کہ عمران خان کے علاج معالجہ میں ذاتی معالج ڈاکٹر عاصم یوسف کی موجودگی لازم قرار دی جائے ۔ وکیل صفائی نے کہا کہ جیل مینوئل کے مطابق کسی بھی مریض ملزم کے میڈیکل پروسیجر کی ضرورت ہوتو فیملی کو آگاہ کرنا لازم ہے ۔عدالت نے بشریٰ بی بی اور بانی کے میڈیکل ٹیسٹ کیلئے درخواست سماعت کیلئے منظور کی، آج منگل سپرنٹنڈٹ جیل اڈیالہ سے کمنٹس مانگے گئے ہیں۔ وکیل صفائی نے کہا کہ ذاتی معالج کی موجودگی کے بغیر کسی میڈیکل ٹیسٹ یا پروسیجر کو تسلیم نہیں کریں گے ، علیمہ خان کے بینک اکاؤنٹس، شناختی کارڈ، پاسپورٹ بحال نہ ہوا تو توہین عدالت کی درخواست دینگے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیالکوٹ یونیورسٹی برائے خواتین اور خواجہ صاحب
محمد اظہارالحق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سانحہ بھاٹی گیٹ‘ ایک اور آئینہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
بلوچستان کے سیاستدانوں کو اعتماد میں لیا جائے
کنور دلشاد
سلمان غنی
مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر
سلمان غنی
رشید صافی
ہزیمت خوردہ دشمن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(4)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak