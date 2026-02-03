افغانستان کا کنٹینرز کی کلیئرنس کیلئے تحریری گارنٹی دینے سے انکار
13 ہزار کنٹینرز پھنس گئے ،کروڑوں ڈالرز کے نقصان کا سامنا ہے ،جنید اسمعٰیل
کراچی(سٹاف رپورٹر)افغان حکومت کی جانب سے تجارتی امور میں عدم تعاون کے باعث پاک افغان تجارت شدید بحران کا شکار ہوگئی ہے جس کے نتیجے میں ازبکستان، ویتنام، ملائیشیا، ترکمانستان، اقوامِ متحدہ سمیت مختلف ممالک کے 13ہزار سے زائد کنٹینرز پاکستان اورافغانستان کی سرحدوں پر پھنسے ہوئے ہیں اور انکی کلیئرنس کا کوئی واضح لائحہ عمل افغان حکومت کی جانب سے سامنے نہیں آ سکا ہے ۔پاک افغان جوائنٹ چیمبر کے صدر جنید اسمعٰیل مکدا نے صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغان حکومت نے سرحدوں پرکھڑے ہزاروں تجارتی کنٹینرز کی کلیئرنس کیلئے تحریری گارنٹی دینے سے انکار کر دیا ہے جس سے خطے کی سپلائی چین درہم برہم ہو کر رہ گئی ہے۔
ان کے مطابق پاک افغان جوائنٹ چیمبر نے افغان حکام سے رابطہ کیا تھا مگر جواب انتہائی مایوس کن رہا ۔صدر پاک افغان جوائنٹ چیمبر نے بتایا کہ وفاقی حکومت نے جوائنٹ چیمبر کے اصرار پر پھنسے ہوئے دو طرفہ تجارتی کنٹینرز کی کلیئرنس کے لیے افغان حکومت سے بذریعہ جوائنٹ چیمبر آف کامرس گارنٹی مانگی تھی تاکہ عالمی اداروں سمیت دیگر ممالک کے پھنسے ہوئے کنٹینرزکو تحفظ فراہم کیا جاسکے تاہم افغان حکومت نے اس حوالے سے نہ صرف تعاون سے گریز کیا بلکہ تحریری یقین دہانی دینے سے بھی انکار کر دیا ۔جنید اسمعٰیل کے مطابق افغان حکومت کی اس روش کے باعث سرحدوں پر پھنسے کنٹینرز کو مزید دو ماہ یا اس سے زائد تاخیر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جس سے تاجروں، برآمد کنندگان اور بین الاقوامی اداروں کو کروڑوں ڈالرز کے مالی نقصان کا سامنا ہے ۔