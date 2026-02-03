صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جنوری کے دوران دہشتگردی میں 28 فیصد اضافہ، 87 حملے

حملوں میں 119افرادشہید،123زخمی،242دہشتگرد ہلاک،8افرادکواغواکیاگیا بلوچستان میں 27حملے ،سکیورٹی فورسز نے 60مشتبہ دہشتگردوں کو حراست میں لیا

اسلام آباد (ذیشان یوسفزئی) نئے سال کے آغاز سے ہی دہشت گردی کی لہر میں اضافہ دیکھا گیا،گزشتہ سال کے آخری ماہ یعنی دسمبر 2025میں دہشت گردی کے واقعات میں نمایاں کمی کے بعد نئے سال کے پہلے مہینے میں فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کی جانب سے کارروائیوں میں دوبارہ اضافہ دیکھا گیا، اسلام آباد میں قائم دہشت گردی پر کام کرنے والی تھنک ٹینک پاکستان انسٹی ٹیوٹ فار کنفلکٹ اینڈ سکیورٹی سٹڈیز کے مطابق جنوری 2026 میں ملک بھر میں 87 دہشت گرد حملے ہوئے ہیں جو دسمبر کے مقابلے 28 فیصد زیادہ ہیں، دسمبر میں 68 دہشت گرد حملے ہوئے تھے ، فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کی جانب سے ان دہشت گرد کارروائیوں میں 119 افراد شہید ہوئے، جن میں 73 عام شہری ،جبکہ 46 سکیورٹی فورسز کے اہلکار شامل ہیں، اسی ماہ مختلف واقعات میں 123 افراد زخمی ہوئے جن میں 71 عام شہری اور 52 سکیورٹی اہلکار شامل ہیں، سکیورٹی فورسز نے بھی انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں کے دوران 242 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا ،سکیورٹی فورسز نے کم از کم 60 مشتبہ دہشت گردوں کو حراست میں لیا، دہشت گردی کے حملوں میں سے 38 حملے خیبر پختونخوا کے مرکزی اضلاع ،جبکہ 20 حملے قبائلی اضلاع (سابق فاٹا) میں ہوئے ، 27 بلوچستان میں اور2پنجاب میں ہوئے ، اسی ماہ بلوچستان میں کالعدم بلوچ لبریشن آرمی (بی ایل اے ) کی جانب سے کم از کم 12 مقامات پر بیک وقت حملوں اور اس کے بعد سکیورٹی فورسز کی شدید کارروائیوں نے صوبے کو نمایاں توجہ کا مرکز بنا دیا، جنوری کے دوران کم از کم تین خودکش حملے ریکارڈ ہوئے جن میں سے دو بلوچستان میں ہوئے ، تاہم پنجاب میں اس مہینے دو حملے رپورٹ ہوئے لیکن سکیورٹی فورسز کی جانب سے وسطی پنجاب لاہور، ساہیوال، پاکپتن اور میانوالی سمیت مختلف شہروں میں مربوط کریک ڈاؤن کیا گیا،جس کے دوران کم از کم 53 مشتبہ افراد گرفتار کیے گئے جن میں سے 48 کا تعلق صوبائی دارالحکومت لاہور سے تھا۔ 

