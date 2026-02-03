بلوچستان دہشتگردی،ایوان بالا کی فضا سوگوار ر ہی ،سکیورٹی فورسز کو خراجِ تحسین پیش
اسلام آباد(سید قیصر شاہ)ایوانِ بالا میں بلوچستا ن میں حالیہ دہشت گردانہ حملوں کے بعد فضا سوگوار رہی۔ حکومتی اور اپوزیشن ممبران نے متفقہ طور پر قرارداد منظور کی۔۔۔
سکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کو خراجِ عقیدت پیش کیا اور سویلین شہداء کے لواحقین سے یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ایوان کے 23 نکاتی ایجنڈے میں سے 21 نکات کو موخر کر دیا گیا اور بلوچستان میں ہونے والی دہشت گردی پر بحث کو مرکزی موضوع بنایا گیا۔اپوزیشن لیڈر نے دیگر معاملات پر گفتگو کی کوشش کی تو چیئرمین نے انہیں ہدایت کی کہ صرف بلوچستان کی حالیہ دہشت گردی پر توجہ مرکوز کریں۔