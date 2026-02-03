صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شب برات آج مذہبی عقیدت و احترام سے منائی جائیگی

  • پاکستان
شب برات آج مذہبی عقیدت و احترام سے منائی جائیگی

اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) ملک بھر میں شب برات آج (منگل کو) انتہائی مذہبی عقیدت و احترام سے منائی جائیگی ۔

فرزندان اسلام شب بیداری کرتے ہوئے اللہ کے حضور سجدہ ریزہونگے ، ملک وقوم کی ترقی وسلامتی کیلئے بھی دعائیں کی جائیں گی۔ فرزندان اسلام مساجد میں شب بیداری کریں گے ، خصوصی اجتماعات، محافل نعت بھی منعقد ہونگی۔ تلاوت قرآن ، دردوشریف اورنوافل کی ادائیگی سمیت صلوۃ التسبیح ادا کی جائے گی ۔ شب برات میں قبرستانوں میں جاکر فرزندان اسلام ہمیشہ کیلئے بچھڑ جانے والے اپنے پیاروں کی مغفرت وبخشش کیلئے فاتحہ خوانی اورقرآن خوانی کریں گے ۔ 15شعبان بروز بدھ کو روزہ بھی رکھاجائے گا، مختلف مساجد میں سحری کا بھی خصوصی انتظام کیاگیاہے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیالکوٹ یونیورسٹی برائے خواتین اور خواجہ صاحب
محمد اظہارالحق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سانحہ بھاٹی گیٹ‘ ایک اور آئینہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
بلوچستان کے سیاستدانوں کو اعتماد میں لیا جائے
کنور دلشاد
سلمان غنی
مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر
سلمان غنی
رشید صافی
ہزیمت خوردہ دشمن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(4)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak