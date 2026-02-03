شب برات آج مذہبی عقیدت و احترام سے منائی جائیگی
اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) ملک بھر میں شب برات آج (منگل کو) انتہائی مذہبی عقیدت و احترام سے منائی جائیگی ۔
فرزندان اسلام شب بیداری کرتے ہوئے اللہ کے حضور سجدہ ریزہونگے ، ملک وقوم کی ترقی وسلامتی کیلئے بھی دعائیں کی جائیں گی۔ فرزندان اسلام مساجد میں شب بیداری کریں گے ، خصوصی اجتماعات، محافل نعت بھی منعقد ہونگی۔ تلاوت قرآن ، دردوشریف اورنوافل کی ادائیگی سمیت صلوۃ التسبیح ادا کی جائے گی ۔ شب برات میں قبرستانوں میں جاکر فرزندان اسلام ہمیشہ کیلئے بچھڑ جانے والے اپنے پیاروں کی مغفرت وبخشش کیلئے فاتحہ خوانی اورقرآن خوانی کریں گے ۔ 15شعبان بروز بدھ کو روزہ بھی رکھاجائے گا، مختلف مساجد میں سحری کا بھی خصوصی انتظام کیاگیاہے ۔