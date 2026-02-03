صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہائیکورٹ :اقلیتوں کے حقوق بارے قانون سازی کرنیکا حکم

  • پاکستان
ہائیکورٹ :اقلیتوں کے حقوق بارے قانون سازی کرنیکا حکم

لاہور(کورٹ رپورٹر) لاہور ہائیکورٹ نے مذہب کی تبدیلی پر عورت کی پہلی شادی کے سٹیٹس بارے کرن نامی خاتون کی درخواست پر فیصلہ جاری کر دیا۔

جسٹس طارق سلیم شیخ نے حکومت کوآئین میں اقلیتوں کے حقوق کے مطابق قانون سازی کرنیکا حکم دیدیا،عدالت نے ریمارکس میں کہا کہ حکومت ایسی قانون سازی کرے جس میں سب کے حقوق کا تحفظ ہو ، حکومت اس حوالے سے ٹھوس اور واضح قانون سازی کرے ، اسلامی نظریاتی کونسل اور وفاقی شرعی عدالت میں معاملے کو زیر بحث لایا جائے ، اگر کوئی خاتون اپنا مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کرے تو پہلی شادی کا کیا سٹیٹس ہو گا ؟،قانون سازی نہ ہونے کی وجہ سے لوگ قانونی پیچیدگیوں میں الجھے رہتے ہیں ،اسلام قبول کرنے سے پہلے والی شادی کی حیثیت اور بچوں کے تحفظ کیلئے قانون سازی ہونی چاہیے ،عدالت نے درخواست نمٹا دی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

بائیکاٹ کا فیصلہ سخت لیکن ملکی و قار کیلئے ناگزیر : سابق کرکٹرز

پاک بھارت میچ ،بھارتی براڈ کاسٹر کو140 ارب کانقصان

ٹی 20ورلڈ کپ،پاکستان کرکٹ ٹیم کولمبو پہنچ گئی

پاکستانی بائیکاٹ،بھارتی ٹیم کیلئے پھر بھی سری لنکا جانا ناگزیر

انگلینڈ لائنز سے ٹی 20سیریز ،پاکستان شاہینز سکواڈ کا اعلان

نجی مصروفیات، ڈیوڈویزے پی ایس ایل سے دستبردار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیالکوٹ یونیورسٹی برائے خواتین اور خواجہ صاحب
محمد اظہارالحق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سانحہ بھاٹی گیٹ‘ ایک اور آئینہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
بلوچستان کے سیاستدانوں کو اعتماد میں لیا جائے
کنور دلشاد
سلمان غنی
مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر
سلمان غنی
رشید صافی
ہزیمت خوردہ دشمن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(4)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak