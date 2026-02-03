صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سینیٹ قائمہ کمیٹی ایف بی آرکی ناقص کارکردگی پربرہم

  • پاکستان
سینیٹ قائمہ کمیٹی ایف بی آرکی ناقص کارکردگی پربرہم

یہ بڑی نااہلی:سلیم مانڈوی والا،ادارہ میں چنگیز خاں کو کلہاڑا دیکر بٹھایا گیا ہے :طلحہ محمود

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک،وقائع نگار) سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے تجارت کے اجلاس میں ممبران نے ایف بی آر پر سخت برہمی کا اظہار کیا،حکام وزارت تجارت نے بتایا کہ وزارت تجارت نے بارٹر ٹریڈ کے لیے ایس آراو اکتوبر میں جاری کردیا، وی بوک کے لیے ماڈیول ابھی تک ایف بی آر نے تیار نہیں کیا،سینیٹر سلیم مانڈوی والا کا کہنا تھا کہ یہ بہت بڑی نااہلی ہے ، ایف بی آر سے پوچھا جائے، سینیٹر طلحہ محمودکا کہنا تھا کہ ایف بی آر تاتاری لشکر کی طرح ہے ، جہاں جاتا ہے تباہی پھیر دیتا ہے۔

ایف بی آر میں چنگیز خاں کو کلہاڑا دے کر بٹھایا گیا ہے ، سنا ہے جب چیئرمین ایف بی آرکو بتایا جاتاہے کہ فلاں شعبہ ٹیکس کے باعث مشکل میں ہے تو وہ خوش ہوتا ہے ، ایف بی آر کے قابل افسر باہربیٹھے ہیں اور واپڈا سے ایک شخص کو ایف بی آر میں بٹھا دیا ہے ،سینیٹر سلیم مانڈوی والا کا کہنا تھا کہ ایف بی آر کو طلب کرکے کہا جائے کہ معاملہ حل کریں،سینیٹر فیصل سلیم کا کہنا تھا کہ پاکستان کی ٹیکسٹائل چل رہی تھیں، ان کی برآمدات بھی اب گرگئی ہیں، ایف بی آر تو ہمارے لیے طالبان بن گیا ہے ،اس پر سینیٹر طلحہ محمود نے کہا کہ ایف بی آر طالبان نہیں منگول لشکر ہے ، اس سال ٹیکس ٹارگٹ بھی بہت زیادہ ہے اور ریٹ بھی بہت اونچا ہوگیا ہے ۔

