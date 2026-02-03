احتجاج کیس :علیمہ خان کو آج گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم
عدالت پیش نہیں ہونگی توبینک اکائونٹس اور شناختی کارڈ بلاک رہیں گے :عدالت علیمہ خان کے ضامن کو بھی نوٹس جاری ،مقدمے کی سماعت آج تک ملتوی کردی گئی
راولپنڈی (خبر نگار )راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی بہن علیمہ خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کردئیے اور راول ٹائون سرکل کے سپرنٹنڈنٹ آف پولیس کو حکم دیا ہے کہ آج منگل کو ملزمہ کو گرفتار کرکے عدالت میں پیش کریں۔ عدالت کی جانب سے علیمہ خان کی عدم پیشی کی بنیاد پر ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں۔راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج امجد شاہ نے 26 نومبر 2024 کو تحریک انصاف کی طرف سے احتجاج پر راولپنڈی کے تھانہ صادق آباد میں درج ہونے والے مقدمے کی سماعت کی۔
علیمہ خان کے وکیل فیصل ملک نے اپنی موکلہ کی جانب سے حاضری سے استثنیٰ کی درخواست کی۔ ان کا کہنا تھا کہ علیمہ خان کے اکاؤنٹس اور شناختی کارڈ جب تک ڈی فریز نہیں ہونگے وہ عدالت میں پیش نہیں ہوں گی۔عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد علیمہ خان کی حاضری سے استثنیٰ کی درخواست مسترد کردی ۔عدالت نے اپنے حکم میں کہا کہ جب تک ملزمہ عدالت میں پیش نہیں ہوگی ان کے بینک اکائونٹس اور شناختی کارڈ بلاک رہیں گے ۔ عدالت نے علیمہ خان کے ضامن کو بھی نوٹس جاری کردئیے اور مقدمے کی سماعت آج تک ملتوی کردی۔