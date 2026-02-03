صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

علی مدد جتک وزیر داخلہ بلوچستان مقرر،حلف اٹھالیا

  • پاکستان
علی مدد جتک وزیر داخلہ بلوچستان مقرر،حلف اٹھالیا

کوئٹہ (سٹاف رپورٹر)رکن صوبائی اسمبلی علی مدد جتک وزیر داخلہ بلوچستان مقرر کردئیے گئے ۔علی محمد جتک نے بطور وزیر داخلہ حلف اٹھا لیا، گورنربلوچستان نے ان سے حلف لیا۔

گزشتہ روز گورنر ہاؤس کوئٹہ میں تقریب حلف برداری منعقد ہو ئی جس میں گورنر بلوچستان شیخ جعفر مندوخیل، وزیراعلیٰ بلوچستان سرفرازبگٹی، سپیکر بلوچستان اسمبلی کیپٹن(ر)عبدالخالق اچکزئی ،صوبائی وزرا ئراحیلہ حمیددرانی،بخت محمد کاکڑ،میرعاصم کرد گیلو، پارلیمانی سیکرٹریز ولی محمد نورزئی ، محمد خان لہڑی،ارکان اسمبلی شیخ زرک خان مندوخیل، انجینئر زمرک اچکزئی، چیف سیکرٹری بلوچستان شکیل قادر خان ،آغا شکیل درانی ودیگر بھی موجود تھے ۔گورنر بلوچستان شیخ جعفر مندوخیل نے علی مدد جتک سے صوبائی وزیر داخلہ کی حیثیت سے حلف لیا۔واضح رہے کہ صوبائی وزیر داخلہ کا قلمدان دو سال سے وزیر اعلیٰ بلوچستان کے پاس تھا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

سمندری روڈ پر بس اور رکشہ میں تصادم، 6 جاں بحق، 3 زخمی

لاکھوں کے ڈاکے ، شہریوں سے زیورات ، نقدی لوٹ لی

معمولی تلخ کلامی پر فائرنگ ایک شخص شدید زخمی، ملزم فرار

بجلی چور پکڑا گیا،مقدمہ درج کر لیا گیا

اچھرہ سے ہتھیایا جانے والا 15 کروڑ کا سونا برآمد ، ملزم گرفتار

4منشیا ت فروش گرفتار،ساڑھے 4کلو چرس برآمدکر لی گئی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیالکوٹ یونیورسٹی برائے خواتین اور خواجہ صاحب
محمد اظہارالحق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سانحہ بھاٹی گیٹ‘ ایک اور آئینہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
بلوچستان کے سیاستدانوں کو اعتماد میں لیا جائے
کنور دلشاد
سلمان غنی
مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر
سلمان غنی
رشید صافی
ہزیمت خوردہ دشمن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(4)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak