علی مدد جتک وزیر داخلہ بلوچستان مقرر،حلف اٹھالیا پاکستان 03 فروری ، 2026

کوئٹہ (سٹاف رپورٹر)رکن صوبائی اسمبلی علی مدد جتک وزیر داخلہ بلوچستان مقرر کردئیے گئے ۔علی محمد جتک نے بطور وزیر داخلہ حلف اٹھا لیا، گورنربلوچستان نے ان سے حلف لیا۔

گزشتہ روز گورنر ہاؤس کوئٹہ میں تقریب حلف برداری منعقد ہو ئی جس میں گورنر بلوچستان شیخ جعفر مندوخیل، وزیراعلیٰ بلوچستان سرفرازبگٹی، سپیکر بلوچستان اسمبلی کیپٹن(ر)عبدالخالق اچکزئی ،صوبائی وزرا ئراحیلہ حمیددرانی،بخت محمد کاکڑ،میرعاصم کرد گیلو، پارلیمانی سیکرٹریز ولی محمد نورزئی ، محمد خان لہڑی،ارکان اسمبلی شیخ زرک خان مندوخیل، انجینئر زمرک اچکزئی، چیف سیکرٹری بلوچستان شکیل قادر خان ،آغا شکیل درانی ودیگر بھی موجود تھے ۔گورنر بلوچستان شیخ جعفر مندوخیل نے علی مدد جتک سے صوبائی وزیر داخلہ کی حیثیت سے حلف لیا۔واضح رہے کہ صوبائی وزیر داخلہ کا قلمدان دو سال سے وزیر اعلیٰ بلوچستان کے پاس تھا۔