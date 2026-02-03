صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر و دیگر کیخلاف مقدمہ درج

کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک) امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر اور دیگر ذمہ داران کے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا۔

ترجمان جماعت اسلامی کراچی کے مطابق سندھ حکومت نے ‘‘جینے دو کراچی مارچ’’ کرنے پر پارٹی قیادت کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے ۔تھانہ ٹیپو سلطان میں درج کیے گئے مقدمے کے متن کے مطابق منعم ظفر اور دیگر رہنماؤں نے ایک ہزار کارکنوں کے ہمراہ شارع فیصل کی ٹریفک بلاک کی۔ایف آئی آر کے متن میں مزید کہا گیا کہ شارع فیصل پر بغیر اجازت جلسہ کیا گیا اور ایمبولینس و دیگر گاڑیوں کو روکا گیا۔ترجمان جماعت اسلامی کے مطابق ایف آئی آر سے ڈرنے والے نہیں، حقوق کی تحریک جاری رہے گی ۔

