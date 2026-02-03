امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر و دیگر کیخلاف مقدمہ درج
کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک) امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر اور دیگر ذمہ داران کے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا۔
ترجمان جماعت اسلامی کراچی کے مطابق سندھ حکومت نے ‘‘جینے دو کراچی مارچ’’ کرنے پر پارٹی قیادت کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے ۔تھانہ ٹیپو سلطان میں درج کیے گئے مقدمے کے متن کے مطابق منعم ظفر اور دیگر رہنماؤں نے ایک ہزار کارکنوں کے ہمراہ شارع فیصل کی ٹریفک بلاک کی۔ایف آئی آر کے متن میں مزید کہا گیا کہ شارع فیصل پر بغیر اجازت جلسہ کیا گیا اور ایمبولینس و دیگر گاڑیوں کو روکا گیا۔ترجمان جماعت اسلامی کے مطابق ایف آئی آر سے ڈرنے والے نہیں، حقوق کی تحریک جاری رہے گی ۔