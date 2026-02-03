صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھاٹی گیٹ حادثہ:سر ،گردن کی ہڈیاں ٹوٹنے پر ماں بیٹی کی موت ہوئی:ابتدائی رپورٹ

  • پاکستان
بھاٹی گیٹ حادثہ:سر ،گردن کی ہڈیاں ٹوٹنے پر ماں بیٹی کی موت ہوئی:ابتدائی رپورٹ

لاہور (آن لائن) لاہور کے علاقے بھاٹی گیٹ میں مین ہول میں گر نے سے خاتون سعدیہ اوراس کی 9 ماہ کی بیٹی ردا فاطمہ کی موت کی ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آ گئی۔۔۔

 جس میں دونوں کی موت کی وجہ سر اور گردن کی ہڈیاں ٹوٹنے اور شدید چوٹیں لگنا قرار دیا گیا ہے ۔پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق متوفیہ ماں اور بیٹی کے سروں پر زخموں کے واضح نشانات پائے گئے ،سعدیہ کے دائیں کندھے کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی ،کمسن ردافاطمہ کی گردن کی ہڈی بھی ٹوٹی ہوئی پائی گئی، جس سے اس کی فوری موت ہوگئی۔ پوسٹ مارٹم خاتون ڈاکٹر نے مکمل کیا جس کے بعد رپورٹ کو سیل کر دیا گیا ، یاد رہے یہ واقعہ 6روز قبل بدھ کے روز پیش آیا تھا ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

بائیکاٹ کا فیصلہ سخت لیکن ملکی و قار کیلئے ناگزیر : سابق کرکٹرز

پاک بھارت میچ ،بھارتی براڈ کاسٹر کو140 ارب کانقصان

ٹی 20ورلڈ کپ،پاکستان کرکٹ ٹیم کولمبو پہنچ گئی

پاکستانی بائیکاٹ،بھارتی ٹیم کیلئے پھر بھی سری لنکا جانا ناگزیر

انگلینڈ لائنز سے ٹی 20سیریز ،پاکستان شاہینز سکواڈ کا اعلان

نجی مصروفیات، ڈیوڈویزے پی ایس ایل سے دستبردار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیالکوٹ یونیورسٹی برائے خواتین اور خواجہ صاحب
محمد اظہارالحق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سانحہ بھاٹی گیٹ‘ ایک اور آئینہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
بلوچستان کے سیاستدانوں کو اعتماد میں لیا جائے
کنور دلشاد
سلمان غنی
مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر
سلمان غنی
رشید صافی
ہزیمت خوردہ دشمن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(4)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak