اسلام آباد(نیوز ایجنسیاں )تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی نے بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات کی شدید مذمت کی ہے ۔پارلیمانی پارٹی نے 8 فروری کو ملک گیر پہیہ جام کی مکمل حمایت کرتے ہوئے سندھ اور پنجاب میں رہنماؤں اور کارکنوں کی بلاجواز گرفتاریوں کی شدید مذمت کی ہے ۔سوموار کو تحریکِ انصاف کی مشترکہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا، جس میں وزیرِاعلیٰ خیبرپختونخوا نے خصوصی طور پر شرکت کی۔اجلاس میں بانی تحریکِ انصاف عمران خان کی صحت سے متعلق خبروں پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا۔ اجلاس کا مؤقف تھا کہ عمران خان کی صحت سے متعلق اطلاعات نے پورے ملک کے عوام میں اضطراب پیدا کر دیا ہے۔
اجلاس میں مطالبہ کیا گیا کہ عمران خان کو فوری طور پر ان کے معالج تک مکمل رسائی دی جائے اور ان سے ملاقاتوں کا سلسلہ بلا تاخیر بحال کیا جائے ۔ اجلاس میں مطالبہ کیا گیا کہ ان کی رہائی فی الفور یقینی بنائی جائے ۔اجلاس میں وزیرِاعلیٰ خیبرپختونخوا کی وزیراعظم شہباز شریف سے صوبے کے درپیش مسائل کے حل کے لیے ہونے والی ملاقات کو خوش آئند قرار دیا گیا۔ اجلاس میں وفاق سے مطالبہ کیا گیا کہ خیبرپختونخوا کے بقایا جات، بالخصوص این ایف سی، این ایچ پی اور آئی پی کی مد میں واجب الادا تمام رقوم فوری طور پر ادا کی جائیں تاکہ صوبے کے عوام کے مسائل کا عملی حل ممکن ہو سکے ۔ اجلاس نے اس امر پر زور دیا کہ وفاق آئینی ذمہ داریوں کے تحت اپنا مؤثر کردار ادا کرے ۔اجلاس نے قبائلی اضلاع کی جانب سے ملک کے لیے دی جانے والی بے مثال قربانیوں کو خراجِ تحسین پیش کیا اور اس عزم کا اظہار کیا کہ ان قربانیوں کو ہرگز رائیگاں نہیں جانے دیا جائے گا۔
اجلاس میں شدید موسمی حالات کے دوران وادی تیراہ سے نقل مکانی کرنے والے متاثرہ خاندانوں کی فوری بحالی اور مکمل ازالے کا مطالبہ کیا گیا۔اجلاس میں 8 فروری کو پرامن شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام ہڑتال کو مؤثر بنانے کے لیے سٹریٹ موومنٹ کو مزید تیز کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔واضح کیا کہ 8 فروری کو عوامی مینڈیٹ چرایا گیا اور ملک بھر کے عوام اس ناانصافی کے خلاف پرامن اور رضاکارانہ طور پر اپنی دکانیں بند کریں گے اور احتجاج ریکارڈ کرائیں گے ۔سندھ اور پنجاب میں پارٹی کارکنوں کی گرفتاریوں اور ان کے گھروں پر چھاپوں کی شدید مذمت کی گئی۔ اجلاس کا مؤقف تھا کہ اس قسم کے فسطائی ہتھکنڈے جمہوریت، آئین اور بنیادی انسانی حقوق کی صریح نفی ہیں، جنہیں کسی صورت قبول نہیں کیا جا سکتا۔