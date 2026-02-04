بے گناہوں کی رہائی کیلئے دعا
راولپنڈی (دنیا نیوز) عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ جو قصور وار ہیں ان کو سزا ملے اور جو بے قصور ہیں ان کو رہائی نصیب ہو۔راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت کے باہرشیخ رشید نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں کو 40 سال کی سزائیں ہوئی ہیں۔
چیف جسٹس سے کہتا ہوں کہ اپیلیں سنی جائیں۔انہوں نے کہا ہے کہ میرے بھتیجے کو 40 سال کی سزا ہوئی، لوگوں کے گھروں میں قیامت سا سما ں ہے ، ماتم چل رہا ہے ۔شیخ رشید کا کہنا ہے کہ شب برأت کے دن میری دعا ہے کہ حکومت کاشتکاروں کے لیے کچھ کرے ، کاشتکار رل گئے ہیں۔