بے گناہوں کی رہائی کیلئے دعا

  • پاکستان
راولپنڈی (دنیا نیوز) عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ جو قصور وار ہیں ان کو سزا ملے اور جو بے قصور ہیں ان کو رہائی نصیب ہو۔راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت کے باہرشیخ رشید نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں کو 40 سال کی سزائیں ہوئی ہیں۔

چیف جسٹس سے کہتا ہوں کہ اپیلیں سنی جائیں۔انہوں نے کہا ہے کہ میرے بھتیجے کو 40 سال کی سزا ہوئی، لوگوں کے گھروں میں قیامت سا سما ں ہے ، ماتم چل رہا ہے ۔شیخ رشید کا کہنا ہے کہ شب برأت کے دن میری دعا ہے کہ حکومت کاشتکاروں کے لیے کچھ کرے ، کاشتکار رل گئے ہیں۔

