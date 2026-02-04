پختونخوا کے جائز مطالبات میں تعاون کرینگے: وزیر خزانہ
اسلام آباد (مانیٹرنگ ڈیسک )وفاقی وزیرِ خزانہ محمد اورنگزیب نے یقین دہانی کروائی ہے کہ وزارتِ خزانہ این ایف سی اور دیگر متعلقہ مدات کے تحت خیبر پختونخوا کے جائز مالی مطالبات کے حصول میں مکمل تعاون فراہم کرے گی۔
تاہم تمام اقدامات طے شدہ طریقۂ کار، قواعد و ضوابط اور شفاف عمل کے مطابق ہوں گے ۔اسلام آباد میں وفاقی وزیرِ خزانہ و محصولات سینیٹر محمد اورنگزیب نے خیبر پختونخوا کے مشیرِ خزانہ مزمل اسلم سے ملاقات کی ہے ۔ اس موقع پر وفاقی وزارتِ خزانہ اور صوبائی حکومت کے حکام بھی موجود تھے ۔ملاقات میں ضم شدہ اضلاع کے لیے فنڈز کی بروقت فراہمی، عارضی طور پر بے گھر افراد کی بحالی اور قومی مالیاتی کمیشن (این ایف سی) کے تحت صوبائی حقوق پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔ خیبر پختونخوا کے وفد نے ضم شدہ اضلاع کی ترقیاتی ترجیحات اور جاری منصوبوں کے تسلسل کے لیے پیشگی اور بروقت مالی وسائل کی اہمیت پر زور دیا۔وزارت خزانہ کے مطابق وزیرِ خزانہ نے تعاون پر مبنی وفاقیت کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے خیبر پختونخوا کو این ایف سی اور دیگر مدات کے تحت جائز حقوق دلانے کی یقین دہانی کرائی۔فریقین نے اتفاق کیا کہ تکنیکی فورمز کے ذریعے قریبی رابطہ رکھا جائے گا تاکہ باقی معاملات پر اتفاقِ رائے پیدا ہو اور ترقی، استحکام اور عوامی خدمت کو قومی مفاد میں آگے بڑھایا جا سکے ۔ملاقات خوش گوار ماحول میں اختتام پذیر ہوئی جس میں قومی مفاد میں مسائل کے بروقت حل کے لیے مشترکہ کوششوں پر اتفاق کیا گیا ۔