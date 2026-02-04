بن غازی میں پاکستانی قونصل خانہ کھولنے کی تیاریاں
کراچی/بن غازی (رائٹرز) پاکستان مشرقی لیبیا کے شہر بن غازی میں قونصل خانے کے قیام کے لیے مذاکرات کر رہا ہے ، یہ بات معاملے سے واقف تین ذرائع نے رائٹرز کو بتائی۔
یہ پیش رفت ایسے وقت سامنے آئی ہے جب لیبیا کی نیشنل آرمی کے سربراہ نے اسلام آباد میں پاکستان کے وزیرِ اعظم سے ملاقات کی۔قونصل خانے کے قیام کے بعد پاکستان ان چند ممالک میں شامل ہو جائے گا جن کی بن غازی میں سفارتی موجودگی ہے ، اور یہ اقدام مشرقی لیبیا کی حکومت کو ملک کے مغرب میں موجود حکام کے ساتھ سیاسی و انتظامی مقابلے میں تقویت فراہم کر سکتا ہے ۔