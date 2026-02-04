صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آذربائیجان اور لیبیا کے کمانڈرز کا نیول ہیڈ کوارٹر زکا دورہ

  • پاکستان
آذربائیجان اور لیبیا کے کمانڈرز کا نیول ہیڈ کوارٹر زکا دورہ

راولپنڈی (خصوصی نیوز رپورٹر)آذربائیجان نیول فورسز کے کمانڈر ریئر ایڈمرل شاہین ممدوف اور لیبیا کی عرب مسلح افواج کے ڈپٹی کمانڈر ان چیف لیفٹیننٹ جنرل صدام خلیفہ حفتر کا نیول ہیڈ کوارٹر ز کا الگ الگ دورہ اور پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف سے ملاقاتیں کیں۔

 ملاقاتوں میں باہمی دلچسپی کے امور سمیت باہمی دفاعی تعاون کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ۔ نیول ہیڈ کوارٹرز آمد پر پاک بحریہ کے سربراہ نے دونوں مہمانوں کا استقبال کیا ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آذربائیجان نیول فورسز کے کمانڈر ریئر ایڈمرل شاہین ممدوف کی نیول ہیڈکوارٹرز آمد پر پاک بحریہ کے چاک و چوبند دستے نے انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا۔ بعدازاں معزز مہمان نے یادگارِ شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی، نیول ہیڈ کوارٹرز کے پرنسپل سٹاف آفیسرز سے ان کا تعارف کرایا گیا۔ سربراہ پاک بحریہ سے ملاقات کے دوران دونوں سربراہان نے باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی میری ٹائم سکیورٹی کی صورتحال اور تربیت و دفاع کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔  دونوں رہنماؤں نے موجودہ دوطرفہ دفاعی تعلقات کے دائرہ کار کو مزید وسعت دینے اور مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ معزز مہمان کو پاک بحریہ کے جاری منصوبوں کے بارے میں بریفنگ بھی دی گئی۔لیفٹیننٹ جنرل صدام خلیفہ حفتر نے علاقائی امن اور بحری تحفظ کے لیے پاک بحریہ کے کلیدی کردار کی تعریف کی۔ دونوں رہنماؤں نے موجودہ دو طرفہ دفاعی تعلقات کے دائرہ کار کو مزید وسعت دینے اور مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

نکاح پر نکاح خواں کی باتیں سن کر پریشان ہوگیا تھا:عمر عالم

تنقید کے باوجود میلانیا ٹرمپ کی فلم کا ریکارڈ بزنس

گلوکارہ رابی پیرزادہ کو ہراساں کرنیکا واقعہ، ملزم گرفتار

مجھے فقیر بنا دیا ، اداکار راشد محمود یوٹیوبرز پر برہم

مائیکل جیکسن پر بننے والی فلم مائیکل کا پہلا ٹریلر جاری

عمران قریشی اپنے مالی مشکلات کو یاد کرتے ہوئے آبدیدہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
بلوچستان پر سر کیا کھپانا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کمزور پارلیمنٹ کا انجام
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم‘ زبان اور بے سمت پالیسیاں
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بھارت یورپی یونین معاہدے کے اثرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
طاقتوروں کا پردہ فاش
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دعا اور ذکرِ الٰہی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak