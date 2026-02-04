آذربائیجان اور لیبیا کے کمانڈرز کا نیول ہیڈ کوارٹر زکا دورہ
راولپنڈی (خصوصی نیوز رپورٹر)آذربائیجان نیول فورسز کے کمانڈر ریئر ایڈمرل شاہین ممدوف اور لیبیا کی عرب مسلح افواج کے ڈپٹی کمانڈر ان چیف لیفٹیننٹ جنرل صدام خلیفہ حفتر کا نیول ہیڈ کوارٹر ز کا الگ الگ دورہ اور پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف سے ملاقاتیں کیں۔
ملاقاتوں میں باہمی دلچسپی کے امور سمیت باہمی دفاعی تعاون کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ۔ نیول ہیڈ کوارٹرز آمد پر پاک بحریہ کے سربراہ نے دونوں مہمانوں کا استقبال کیا ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آذربائیجان نیول فورسز کے کمانڈر ریئر ایڈمرل شاہین ممدوف کی نیول ہیڈکوارٹرز آمد پر پاک بحریہ کے چاک و چوبند دستے نے انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا۔ بعدازاں معزز مہمان نے یادگارِ شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی، نیول ہیڈ کوارٹرز کے پرنسپل سٹاف آفیسرز سے ان کا تعارف کرایا گیا۔ سربراہ پاک بحریہ سے ملاقات کے دوران دونوں سربراہان نے باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی میری ٹائم سکیورٹی کی صورتحال اور تربیت و دفاع کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے موجودہ دوطرفہ دفاعی تعلقات کے دائرہ کار کو مزید وسعت دینے اور مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ معزز مہمان کو پاک بحریہ کے جاری منصوبوں کے بارے میں بریفنگ بھی دی گئی۔لیفٹیننٹ جنرل صدام خلیفہ حفتر نے علاقائی امن اور بحری تحفظ کے لیے پاک بحریہ کے کلیدی کردار کی تعریف کی۔ دونوں رہنماؤں نے موجودہ دو طرفہ دفاعی تعلقات کے دائرہ کار کو مزید وسعت دینے اور مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔