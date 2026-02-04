ای سی سی:بلدیاتی انتخابات پر ضمنی گرانٹ کیلئے تفصیل طلب
وزارت تعلیم ، محکمہ داخلہ ، ایف سی کیلئے ایک ارب سے زائد کی گرانٹس منظور امدادی سامان کی ضبط شدہ دو کھیپ گلگت بلتستان کی حکومت کو فراہم کرنے کا فیصلہ
اسلام آباد(این این آئی)کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی (ای سی سی)نے بلدیاتی انتخابات کیلئے ضمنی گرانٹ کی درخواست پر الیکشن کمیشن سے مزید تفصیل طلب کرلی۔ وزیر خزانہ اورنگزیب کی زیر صدارت اجلاس ہوا جس میں الیکشن کمیشن کی جانب سے پیش کی گئی ایک سمری پر غور کیا گیا جس میں مالی سال 2025-26کے دوران پنجاب، اسلام آباد کیپیٹل ٹیریٹری، سندھ اور بلوچستان میں بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کیلئے 45کروڑ 50لاکھ روپے کی ٹیکنیکل سپلیمنٹری گرانٹ کے اجرا کی درخواست کی گئی تھی۔ غوروخوض کے بعد ای سی سی نے الیکشن کمیشن کو ہدایت کی کہ وہ اخراجات کی نوعیت اور مطلوبہ رقم کے تحت فنڈز کے مجوزہ استعمال کی مزید واضح تفصیل کے ساتھ سمری دوبارہ پیش کرے ۔داخلہ و انسداد منشیات ڈویژن کی جانب سے پیش کی گئی دو علیحدہ سمریز پر ای سی سی نے کیپیٹل ڈویلپمنٹ اتھارٹی کے ذریعے پائیدار ترقیاتی اہداف(ایس اے پی) پروگرام کے تحت سکیموں کے نفاذ کیلئے 10کروڑ روپے کی ٹیکنیکل سپلیمنٹری گرانٹ کی منظوری دی۔ کمیٹی نے موجودہ مالی سال کے دوران فرنٹیئر کور بلوچستان کے ہیلی کاپٹر کے سپئیرپارٹس کی خریداری اور معمول کی دیکھ بھال کیلئے منظور شدہ بجٹ کے اندر 87لاکھ 90 ہزار روپے کی ٹیکنیکل سپلیمنٹری گرانٹ کی بھی منظوری دی۔ای سی سی نے وفاقی وزارت تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت کی جانب سے پیش کردہ ایک تجویز کی بھی منظوری دی جس کے تحت موجودہ سکالرشپ پروگراموں کے تسلسل اور نئے اقدامات کے آغاز بالخصوص سکول سے باہر بچوں کیلئے سکیموں کو یقینی بنانے کیلئے 1ارب روپے کی ٹیکنیکل سپلیمنٹری گرانٹ فراہم کی جائے گی۔ای سی سی نے ریونیو ڈویژن کی جانب سے پیش کی گئی ایک تجویز کی منظوری دی جس کے تحت پاکستان کسٹمز کی جانب سے ضبط کی گئی اور بعد ازاں سرکاری ملکیت قرار پانے والی امدادی سامان کی دو کھیپیں جن میں ترپال کے خیمے اور سردیوں کے ملبوسات شامل ہیں، حکومت گلگت بلتستان کو فراہم کی جائیں گی۔ یہ سامان گلگت بلتستان ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ذریعے آفات سے متاثرہ علاقوں میں ہنگامی امدادی کارروائیوں کے لیے استعمال کیا جائے گا۔