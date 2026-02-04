شہری کو سی سی ڈی کی جانب سے اٹھانے کیخلاف درخواست پر 11فروری کو مدعی طلب
لاہور(کورٹ رپورٹر )لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس تنویر شیخ نے شہری نعمان قیصر کو سی سی ڈی کی جانب سے حراست میں لینے کیخلاف درخواست پر 11فروری کو مدعی کو طلب کرلیا۔
عدالت نے ریمارکس دیئے کہ ہم اس کیس کو پینڈنگ رکھ رہے ہیں، دیکھتے ہیں سی سی ڈی والے شہری کے ساتھ کیا کرتے ہیں ؟۔ وکیل محمد رمضان نے موقف اپنایا کہ ملزم نے عدالت کے سامنے سرنڈر کیا ہے لیکن عدالتی پیشی کے بعد سی سی ڈی نے نعمان قیصر کو اٹھا لیا حالانکہ سی سی ڈی اور پولیس لاہور ہائیکورٹ میں بیان دے چکی ہے کہ ملزم کسی مقدمے میں مطلوب نہیں ، خدشہ ہے زیر حراست ملزم کو پولیس مقابلے میں مار دیا جائے گا اس لئے ملزم نعمان قیصر کو بازیاب کروایا جائے ۔