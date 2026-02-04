اے پی این ایس کا اشتہار ات کے نرخوں میں اضافہ، بقایاجات کی ادائیگی کا مطالبہ
کراچی (سٹاف رپورٹر)آل پاکستان نیوز پیپرز سوسائٹی (اے پی این ایس )نے ڈان میڈیا گروپ کو سرکاری اشتہارات کی مکمل بندش پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے ۔
ایگزیکٹو کمیٹی کی قرارداد میں کہا گیا روزنامہ ڈان کو سرکاری اشتہارات سے محروم کرنا نہ صرف ناانصافی ہے بلکہ آزادی اظہار پر بھی حملہ ہے ۔ ایگزیکٹو کمیٹی نے اخباری صنعت کے لیے سرکاری اشتہارات کے نرخوں میں اضافے سے متعلق وزیراعظم کے تین سال قبل کئے گئے فیصلے پر عمل درآمد نہ ہونے پر وفاقی حکومت کی مسلسل عدم توجہ پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ اراکین نے پی آئی ڈی سے مطالبہ کیا کہ بقایاجات کی ادائیگی میں تیزی لائی جائے اور پرنٹ میڈیا کو اشتہارات کے مجموعی حجم میں منصفانہ حصہ دیا جائے ۔ اراکین نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ عہدیداران وزیرِ اطلاعات سندھ شرجیل میمن سے ملاقات کریں گے اور انہیں سندھ کے اخبارات کو درپیش مسائل سے آگاہ کریں گے ۔ایگزیکٹو کمیٹی نے بیلنس پبلسٹی اور ریڈ اوشن کمیونیکیشنز اینڈ پی آر کی عبوری ایکریڈیٹیشن اور سلوشن 1 کراچی کی تنظیم نو کی منظوری دی۔اجلاس میں صدر سینیٹر سرمد علی ، نائب صدر شہاب زبیری ،سیکرٹری جنرل اطہر قاضی ، جوائنٹ سیکرٹری محسن بلال ودیگر نے شرکت کی ۔