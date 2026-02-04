صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اے پی این ایس کا اشتہار ات کے نرخوں میں اضافہ، بقایاجات کی ادائیگی کا مطالبہ

  • پاکستان
اے پی این ایس کا اشتہار ات کے نرخوں میں اضافہ، بقایاجات کی ادائیگی کا مطالبہ

کراچی (سٹاف رپورٹر)آل پاکستان نیوز پیپرز سوسائٹی (اے پی این ایس )نے ڈان میڈیا گروپ کو سرکاری اشتہارات کی مکمل بندش پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے ۔

 ایگزیکٹو کمیٹی کی قرارداد میں کہا گیا روزنامہ ڈان کو  سرکاری اشتہارات سے محروم کرنا نہ صرف ناانصافی ہے بلکہ آزادی اظہار پر بھی حملہ ہے ۔ ایگزیکٹو کمیٹی نے اخباری صنعت کے لیے سرکاری اشتہارات کے نرخوں میں اضافے سے متعلق وزیراعظم کے تین سال قبل کئے گئے فیصلے پر عمل درآمد نہ ہونے پر وفاقی حکومت کی مسلسل عدم توجہ پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ اراکین نے پی آئی ڈی سے مطالبہ کیا کہ بقایاجات کی ادائیگی میں تیزی لائی جائے اور پرنٹ میڈیا کو اشتہارات کے مجموعی حجم میں منصفانہ حصہ دیا جائے ۔ اراکین نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ عہدیداران وزیرِ اطلاعات سندھ شرجیل میمن سے ملاقات کریں گے اور انہیں سندھ کے اخبارات کو درپیش مسائل سے آگاہ کریں گے ۔ایگزیکٹو کمیٹی نے بیلنس پبلسٹی اور ریڈ اوشن کمیونیکیشنز اینڈ پی آر کی عبوری ایکریڈیٹیشن اور سلوشن 1 کراچی کی تنظیم نو کی منظوری دی۔اجلاس میں صدر سینیٹر سرمد علی ، نائب صدر شہاب زبیری ،سیکرٹری جنرل اطہر قاضی ، جوائنٹ سیکرٹری محسن بلال ودیگر نے شرکت کی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

نکاح پر نکاح خواں کی باتیں سن کر پریشان ہوگیا تھا:عمر عالم

تنقید کے باوجود میلانیا ٹرمپ کی فلم کا ریکارڈ بزنس

گلوکارہ رابی پیرزادہ کو ہراساں کرنیکا واقعہ، ملزم گرفتار

مجھے فقیر بنا دیا ، اداکار راشد محمود یوٹیوبرز پر برہم

مائیکل جیکسن پر بننے والی فلم مائیکل کا پہلا ٹریلر جاری

عمران قریشی اپنے مالی مشکلات کو یاد کرتے ہوئے آبدیدہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
بلوچستان پر سر کیا کھپانا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کمزور پارلیمنٹ کا انجام
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم‘ زبان اور بے سمت پالیسیاں
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بھارت یورپی یونین معاہدے کے اثرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
طاقتوروں کا پردہ فاش
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دعا اور ذکرِ الٰہی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak