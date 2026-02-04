صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • پاکستان
رفعت مختار ایڈیشنل سیکرٹری وزارت داخلہ و اینٹی نارکوٹیکس ڈاکٹر اکبر ناصر آئی جی گلگت بلتستان

اسلام آباد (نیوز رپورٹر)پولیس سروس گروپ گریڈ 21 کے افسررفعت مختار کو ایڈیشنل سیکرٹری وزارت داخلہ و اینٹی نارکوٹیکس تعینات کر دیا گیا ۔

گریڈ 21 کے افسر و ایڈیشنل سیکر ٹر ی وزارت داخلہ سلمان چودھری کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی اسی طرح گریڈ 20کے ڈاکٹر اکبر ناصر کو آئی جی گلگت بلتستان تعینات کردیا گیا ۔ اکبر ناصر خان اس وقت ایڈیشنل ڈی جی ایف آئی اے تعینات تھے ، اکبر ناصر آئی جی اسلام آباد بھی رہ چکے ہیں ، آئی جی گلگت بلتستان افضل محمود بٹ کو بھی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے ۔

