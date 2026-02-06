9 مئی میں وزیراعلیٰ کا نام ہے تو حکومت ایکشن لے : گورنر پختونخوا
28ویں ترمیم کوئی گولا نہیں ، جب ڈرافٹ بنے گا تو ترمیم ہوگی:فیصل کنڈی تنازع کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل کیا جائے :میڈیا سے گفتگو
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ پاکستان کا المیہ یہ ہے یہاں سزا جزا نہیں، اگر 9 مئی میں وزیراعلیٰ کا نام ہے تو حکومت ایکشن لے ، اگر ثبوت ہیں تو عدالتیں موجود ہیں، 28ویں ترمیم کوئی گولا نہیں جو گرے گا، جب ڈرافٹ بنے گا تو ترمیم ہوگی، پاکستان کا ہر شہری اپنے کشمیری بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑا ہے ، تنازع کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل کیا جائے ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز یومِ یکجہتی کشمیر ریلی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔
فیصل کریم کنڈی نے مزید کہا کہ معرکہ حق میں ہم نے ہندوستان کو چار دن میں شکست دی،تنازع کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل کیا جائے ، ہندوستان کے پاس کچھ نہیں صرف کشمیریوں پر ظلم کر ر ہا ہے ۔ انہوں نے ملکی سیاست کے حوالے سے گفتگو میں کہا کہ صوبے اور وفاق کے درمیان دو اہم میٹنگز ہوئیں، کچھ برف پگھلی ہے ،وزیراعظم اور وزیراعلیٰ کی میٹنگ امن و خوشحالی کیلئے ہوگی، ایپکس کمیٹی کی اہم میٹنگ ہوئی ہے ۔ گورنر پختونخوا نے کہا کہ بسنت کی دعوت نہیں دی جاتی، لوگ خود میلے میں جاتے ہیں، 8 فروری کو پنجاب بسنت منا رہا ہے ، اپنے صوبے میں کس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں ،ہمیں بھی بسنت کی طرح ایونٹس کرنے چاہئیں، قیدی کو نہ چھڑا سکے تو دکانیں اور روڈ بند کرنے کا کیا فائدہ ہے ؟۔ انہوں نے کہا کہ وفاق تیراہ کے معاملے سے بری الذمہ نہیں، اس کی بھی ذمہ داری ہے ۔