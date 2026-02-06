بلوچستان : مال بردار ٹرین پر راکٹ حملہ ، انجن تباہ : اہم شاہراہ کا پل بھی دھماکے سے اڑا دیا گیا
نوشکی میں ٹرین احمد وال سٹیشن پرکھڑی تھی ،جانی نقصان نہیں ہوا ، قومی شاہراہ پر گلنگور کے پُل کو نشانہ بنایا گیا کوئٹہ سے اندرون اور دیگر صوبوں کیلئے ٹرین سروس بحال، بولان میں 3 افراد کی گولیوں سے چھلنی لاشیں برآمد
کوئٹہ (آئی این پی، سٹاف رپورٹر )بلوچستان کے ضلع نوشکی میں نامعلوم مسلح افراد نے احمد وال ریلوے سٹیشن پر کھڑی مال بردار ٹرین کو راکٹ سے نشانہ بنایا، جس سے ٹرین کے انجن کو شدید نقصان پہنچا ،جبکہ نوشکی میں ہی اہم شاہراہ کے پُل کو بھی دھماکے سے اڑا دیا گیا۔ ادھر کوئٹہ سے اندرون صوبہ اور ملک بھر کیلئے ٹرین سروس 6 روز ہ بندش کے بعد بحال کر دی گئی،دوسری طرف بولان کے علاقے مشکاف میں سنسان علاقے سے 3 نامعلوم افراد کی گولیوں سے چھلنی لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔تفصیلات کے مطابق ضلع نوشکی میں احمد وال ریلوے اسٹیشن پر گزشتہ پانچ روز سے کھڑی مال بردار ٹرین کو نامعلوم افراد نے رات کو راکٹ سے نشانہ بنا دیا۔ پولیس اور ریلوے ذرائع کے مطابق راکٹ لگنے سے انجن مکمل طور پر غیر فعال ہو گیا، اس حملے سے خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، تاہم ریلوے ٹریک اور سامان کی حفاظت کیلئے سکیورٹی فورسز کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔
اسی علاقے میں گلنگور کے مقام پر نامعلوم افراد نے دھماکہ خیز مواد سے قومی شاہراہ پر واقع ایک اہم پل کوبھی نشانہ بنایا،جس سے پل کے ایک حصے کو شدید نقصان پہنچا ہے ۔ پولیس ذرائع کے مطابق پل کا ایک حصہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا ، یہ پل نوشکی اور دیگر اضلاع کو ملانے والا اہم راستہ ہے اور اس کی تباہی سے آمدورفت میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ حملے کے بعد فوری طور پر علاقے کی تلاشی شروع کر دی گئی اور سکیورٹی فورسز نے گشت بڑھا دیا ۔آخری اطلاعات تک کسی گروپ نے واقعات کی ذمہ داری قبول نہیں ۔ علاوہ ازیں بلوچستان سے ملک بھر کیلئے بند ٹرین سروس کو 6 روز بعد بحال کر دیا گیا ہے جس کے بعد ٹرینیں چلنا شروع ہو گئی ہیں۔ٹرین سروس کی بحالی کے بعد کوئٹہ سے پشاور کیلئے جعفر ایکسپریس اور کراچی کیلئے بولان میل سروس روانہ کی گئی۔
اس کے علاوہ کوئٹہ اور چمن کے درمیان چلنے والی چمن پسنجرٹرین بھی بحال کر دی گئی ، جس سے شہریوں کی مشکل آسان ہو گئی ۔ریلوے انتظامیہ کا کہنا ہے جعفر ایکسپریس اور بولان میل سروس 31 جنوری سے بند تھی۔ادھر گزشتہ روز بولان کے علاقے مشکاف ریلوے سٹیشن کے قریب سنسان علاقے سے 3 نامعلوم افراد کی لاشیں ملی ہیں، اطلاع ملنے پر مقامی انتظامیہ، پولیس اور سکیورٹی فورسز کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں ۔ انہوں نے لاشوں کو تحویل میں لیکر ڈھاڈر ہسپتال منتقل کردیا۔ بتایا جاتا ہے کہ ملنے والی لاشوں پر گولیوں کے نشانات ہیں ،لاشیں ضروری کارروائی کے بعد شناخت کیلئے مردہ خانے رکھ دی گئی ہیں۔